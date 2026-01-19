La Repregunta analiza los asuntos clave tras la primera conferencia del presidente Mulino

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Las conferencias de prensa del presidente José Raúl Mulino y los mensajes que de ellas se desprenden son analizados semanalmente en el segmento La Repregunta, conducido por las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal.

Durante el primer análisis del jueves 15 de enero, transmitido por el canal de YouTube de La Prensa y sus redes sociales, se abordaron los temas que generaron mayor controversia y que quedaron sin aclaraciones suficientes por parte del Ejecutivo.

Uno de los puntos centrales fue la crisis de la recolección de basura en San Miguelito, así como el papel que desempeña la Autoridad de Aseo, la disputa en torno a la tasa de aseo y la llamada del contralor a la alcaldesa del distrito para sostener una reunión con la empresa Revisalud, cuyo contrato ya venció.

Palm y Bacal revisaron lo que el presidente Mulino dijo, pero también aquello que evitó responder, subrayando la incertidumbre institucional que persiste en torno al manejo de los desechos y la relación entre las autoridades locales y nacionales.

Otro de los temas que volvió a quedar en el aire fue el futuro de la mina.

En la conferencia, Mulino confirmó que viajará en marzo a Chile para reunirse con expertos y adelantó que en junio anunciará una decisión definitiva. No obstante, en La Repregunta se plantearon las dudas que continúan abiertas: cómo avanzar en una eventual reapertura sin contradecir el fallo de la Corte Suprema de Justicia ni la moratoria minera vigente.

El análisis concluyó que, más allá de los anuncios, persisten interrogantes clave sobre decisiones de alto impacto nacional que el país aún espera ver respondidas con claridad.