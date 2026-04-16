La Repregunta: cuestionan enfoque de Mulino sobre conflicto entre Flores y Gómez Rudy

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

En el segmento La Repregunta, las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal cuestionaron la forma en que el presidente José Raúl Mulino abordó el reciente conflicto entre el contralor Anel Flores y el procurador Luis Gómez Rudy, al considerarlo una diferencia personal y no una crisis institucional, pese a la existencia de una investigación penal en curso.

Ambas comunicadoras señalaron que el mandatario, quien se describe como un “hombre que cree en el Estado de derecho”, debería asumir una postura más contundente frente a una situación que, a su juicio, ha generado la percepción ciudadana de que el contralor Flores estaría “por encima de la ley”.

Durante su conferencia de prensa semanal, Mulino explicó que sostuvo conversaciones por separado con Flores y Gómez Rudy, quienes le expusieron sus respectivas versiones de los hechos. Tras estos encuentros, el presidente instó a ambos a superar sus diferencias para garantizar la continuidad del trabajo institucional.

No obstante, Palm y Bacal sostuvieron que este enfoque reduce la situación a un conflicto interpersonal, cuando —según afirmaron— se trata de un tema que podría tener implicaciones más profundas para la institucionalidad del país.