La Repregunta del 5 de marzo: Mulino, reunión con Trump, puertos y crisis del agua bajo análisis

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el segmento La Repregunta, las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal analizaron este 5 de marzo varios de los temas que han marcado la agenda política y social del país en los últimos días.

Durante la conversación, cuestionaron la falta de claridad sobre la agenda del presidente de la República, José Raúl Mulino, para la reunión que sostendrá en Miami con el mandatario estadounidense Donald Trump y otros líderes de América Latina. Las periodistas plantearon interrogantes sobre los objetivos concretos del encuentro y los posibles temas que podrían abordarse en esa cita.

Asimismo, examinaron las declaraciones del mandatario sobre las empresas que operan en las terminales de Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal, en medio del escenario generado tras la salida de Panama Ports Company.

En otro momento del segmento, las periodistas también analizaron las declaraciones ofrecidas por Mulino durante su conferencia semanal sobre la situación del agua potable en el país y las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar esta problemática.