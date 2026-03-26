Panamá, 26 de marzo del 2026

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    AnálisisANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.
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    Episodio 5

    La Repregunta: el plantón de Mulino y el uso obligatorio del bioetanol

    Redacción de La Prensa

    Este quinto episodio de La Repregunta, se centró en la falta de conferencias semanales del presidente José Raúl Mulino, sus declaraciones ofrecidas de manera informal durante una actividad oficial y las interrogantes que dejó sobre el proyecto de ley vinculado al uso de bioetanol en combustibles, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional. También se abordaron dudas sobre transparencia, el rol del Ejecutivo y otros temas de interés público.

    El análisis fue realizado por las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal.

    Redacción de La Prensa


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