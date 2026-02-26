Panamá, 26 de febrero del 2026

    La Repregunta: los temas que quedaron sin respuesta en la conferencia de Mulino

    Redacción de La Prensa

    En el segmento La Repregunta, las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal analizaron este 26 de febrero los temas que, a su juicio, quedaron sin respuesta durante la más reciente conferencia de prensa del presidente panameño José Raúl Mulino.

    Palm y Bacal señalaron que no se formularon preguntas clave sobre el futuro de las empresas tercerizadas vinculadas a Panama Ports Company.

    También cuestionaron que no se abordara la situación de los albergues del Senniaf, un tema que ha generado debate público, ni se profundizara en el proceso de licitación para laptops estudiantiles y en asuntos relacionados con la minería.

    Redacción de La Prensa


