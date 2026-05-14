La Repregunta: Mulino ataca y no responde sobre el aumento de planilla y Unachi

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Durante la conferencia de prensa de este jueves 14 de mayo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que la planilla estatal no puede reducirse.

Sus declaraciones surgen pese a las críticas previas sobre el crecimiento del número de funcionarios y del gasto público, tema que ahora calificó como un asunto de “morbo”, aunque la planilla continúa aumentando, como ocurrió en administraciones anteriores.

En cuanto a las recientes críticas relacionadas con el manejo administrativo y financiero de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Mulino se limitó a señalar que espera la confirmación de la rectora de la casa de estudios, Etelvina Medianero de Bonagas, por parte del Ministerio de Educación.

A continuación, no se pierda la reproducción del segmento La Repregunta, a cargo de las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal.