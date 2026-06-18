Panamá, 18 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Análisis

    La Repregunta | ‘No rodarán cabezas’: Fuga y conflictos de intereses

    Redacción de La Prensa
    La Repregunta | ‘No rodarán cabezas’: Fuga y conflictos de intereses
    La Repregunta, está a cargo de las periodistas Mónica Palm (izq.) y Sabrina Bacal (der.).

    ¿Qué dejó la más reciente conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino? En esta edición de La Repregunta se analizaron los principales temas que marcaron la jornada: la crisis penitenciaria tras la fuga de reclusos de La Joyita, el traslado de presos de alta peligrosidad a Coiba y las explicaciones del Gobierno sobre seguridad y rendición de cuentas.

    De igual forma, se abordó la controversia por posible conflictos de interés dentro del Ejecutivo, la propuesta de una constituyente, el futuro de la mina y las interrogantes que siguen abiertas sobre varios proyectos e iniciativas del Gobierno.

    Además, se revisaron los cuestionamientos sobre los viajes oficiales del mandatario y la necesidad de una mayor transparencia en torno a los resultados y beneficios de estas gestiones para el país.

    Redacción de La Prensa