La respuesta de Mayer ante las críticas a su administración municipal

En medio de la creciente controversia por la escasez de fondos para las juntas comunales del distrito de Panamá, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi reiteró el esfuerzo por restaurar el orden financiero en la administración municipal.

Durante una actividad en el Complejo Roberto Kelly de Don Bosco, que contó con la presencia de la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, el representante de Don Bosco, Pier Janson, y miembros de los Trotamundos de Harlem, Mizrachi conversó con La Prensa sobre la crisis fiscal heredada de gestiones anteriores, en particular la del exalcalde José Luis Fábrega (2019-2024).

“Los hechos están por encima de las opiniones. Nosotros hemos sido transparentes”, afirmó el alcalde. “Hemos sido la única administración que, apenas entró, recortó gastos en vez de incrementarlos”.

Mayer destacó que la planilla municipal actual es la menos robusta de la última década.

“Tenemos menos empleados de los que tenía (José Isabel) Blandón, y hemos reducido en un 70% los asesores, eliminando ese tipo de lujos y gastos innecesarios”, detalló Mizrachi, quien ha asegurado anteriormente que, tras reducir casi 3 mil empleos al inicio de su gestión, se ha podido destinar $65 mil mensuales para cada junta comunal.

Desde las juntas comunales se advierte que este dinero cubre gastos administrativos, pero no es suficiente para hacer inversiones.

“Estamos arropándonos hasta donde nos dé la manta, poniendo por encima de la politiquería, la responsabilidad fiscal”, comentó.

“A mí no me eligieron para dar excusas, sino soluciones. Los problemas son vastos, pero estamos dando la cara con hechos, transparencia y soluciones. No con palabras y excusas”.

Este viernes, 13 de septiembre, se llevará a cabo una conferencia en la Casa de la Municipalidad, en la que se darán detalles de las finanzas municipales.