‘La Ruta de la Plata’: herramienta para rastrear el dinero privado en campañas de políticos electos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En total, 153 autoridades electas en 2024 reportaron sus ingresos y gastos: un presidente, 71 diputados y 81 alcaldes.

Un visualizador que traduce a datos abiertos los reportes de ingresos y gastos del financiamiento privado, presentados por 153 candidaturas electas en los comicios de 2024, fue lanzado este martes 5 de mayo.

Se trata de la herramienta denominada “La Ruta de la Plata”, una iniciativa de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).

En total, 153 autoridades electas reportaron sus ingresos y gastos: un presidente, 71 diputados y 81 alcaldes. También se incluyen los informes de ocho excandidatos presidenciales, correspondientes a las elecciones generales de mayo de 2024.

Los datos, disponibles en el sitio web Dinero Limpio, son actualmente públicos, pero hasta ahora solo estaban accesibles mayoritariamente en formatos PDF cerrados en el portal del Tribunal Electoral.

Carlos Gasnell, miembro de la Fundación y asesor legal del proyecto “Dinero Limpio en Elecciones”, explicó que “La Ruta de la Plata” reúne más de 18 mil registros de datos públicos y los presenta en formato abierto y ordenado, para que cualquier persona pueda ver, comprender y seguir el rastro del dinero de fuentes privadas —tanto de donaciones como de aportes propios— a lo largo del proceso electoral.

Carlos Gasnell, asesor legal del proyecto “Dinero Limpio en Elecciones”. Cortesía

Gasnell señaló que los datos abiertos marcan un cambio en la forma en que se entiende la transparencia, ya que permiten que la información pública sea accesible, gratuita y analizable. De esta manera, cualquier ciudadano puede revisarla, sacar sus propias conclusiones y convertirla en un punto de partida para la rendición de cuentas.

“Hay campañas con mayores ingresos que otras, pero eso no implica necesariamente que hayan gastado más; a la vez, se observan brechas entre la intención de las normas y lo que reportan los candidatos”, dijo.

Durante el proceso, identificaron donaciones reportadas como gastos —incluyendo aportes en especie, como sillas de ruedas— con al menos 75 registros de este tipo. También aparecen donaciones por montos de 20,000 dólares sin nombre, registradas únicamente como “depósito cliente”.

Para Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación, la posibilidad de ver la información desagregada y no solo como un todo representa uno de los principales aportes de la herramienta.

Miembros de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional. Cortesía

“Permite visualizar cómo se reportó cada donación privada, quiénes son los grandes donantes detrás de cada campaña, la cantidad en aportes de fondos propios que declaró cada candidato, la diferencia en ingresos entre candidatos hombres y candidatas mujeres, cómo gastaron el dinero recibido y si hay diferencias entre lo que recibieron y lo que utilizaron”, explicó.

Para poner en marcha este proyecto, la Fundación trabajó junto a Andrés Snitcofsky, especialista en visualización de datos, quien creó la arquitectura del visualizador para relacionar ingresos, gastos, donantes y proveedores a través de gráficos y tablas interactivas.

A partir de esa base técnica, la herramienta permite pasar de una consulta aislada a una revisión más ágil de la información.

Por su parte, Carolina Rodríguez, coordinadora de proyectos en la Fundación, enfatizó que el acceso oportuno, comprensible y sistematizado a la información sobre financiamiento político constituye uno de los pilares de la transparencia electoral.

Al evento del lanzamiento asistieron diversas personalidades de la sociedad civil organizadas y algunos diputados. Cortesía

La Fundación explicó que, debido al volumen de información que debe procesarse, no cuenta con los recursos necesarios para realizar la minería de datos requerida, por lo que el análisis no incluyó a los 701 representantes de corregimiento ni a los concejales.