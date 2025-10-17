La SIP alerta sobre los desafíos del periodismo en el inicio de su 81 Asamblea General

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) comenzó el jueves su 81ª Asamblea General en la turística Punta Cana, este de la República Dominicana, donde alertó sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en la región.

“La prensa y la libertad de expresión afrontan desafíos sin precedentes”, afirmó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, al intervenir en la inauguración de la cita.

En este último trimestre, añadió, el periodismo vive “avances y retrocesos en Guatemala”, mientras que en los Estados Unidos han “observado con alarma un creciente deterioro en el clima hacia la prensa”.

“La embestida del gobierno (de Estados Unidos) contra los periodistas, la utilización de demandas judiciales y las amenazas a quitar las licencias de radiodifusión han puesto de manifiesto una peligrosa deriva”, indicó Dutriz.

Asimismo, apuntó que “no se trata solo de ataques a periódicos o a cadenas televisivas, influencers o periodistas, se trata de un deterioro democrático, quizás el más influyente del hemisferio”.

“La defensa de la libertad de prensa no admite treguas ni zonas de confort. Requiere presencia constante, solidaridad activa y capacidad de presión política”, apuntó en el encuentro, que se extenderá hasta el domingo para analizar los desafíos del periodismo contemporáneo, con especial atención en la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en la profesión.

Por su parte, la secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA), Laura Gil, advirtió sobre la crisis que, según ella, atraviesan el periodismo y las organizaciones internacionales.

“A ambos se les dice, se les acusa de haber perdido el rumbo, se les dice que no representan a nadie y se les pregunta para qué sirven”, reflexionó Gil.

A la vez, observó que en la época actual la ciudadanía “desconfía de los intermediarios, aquellos que se interponen entre los ciudadanos y el poder o entre una nación y otra”.

“La gente dice: no necesito a los medios, tengo a las redes sociales y ahora a la Inteligencia Artificial. Los gobiernos afirman: no necesito a las organizaciones multilaterales, puedo basarlo todo por la vía bilateral”.

“En ambos casos terminamos en un mismo lugar, fragmentados, ahogados por el ruido y en plena soledad”, añadió Gil.

A su turno, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, defendió la libertad de prensa e indicó que “un gobierno que teme a la prensa teme a la verdad y un gobierno que protege a la gente y sus derechos”.

Abinader criticó la desinformación “que se ha convertido en un veneno silencioso que divide, enciende los odios y erosiona los cimientos de la democracia”.

“En la historia las dictaduras comenzaron censurando, pero hoy las democracias pueden empezar a morir intoxicadas por la mentira”, observó.

Al final del acto el presidente de la SIP, Dutriz, y el presidente de la República Dominicana firmaron la Declaración de Salta II sobre principios de libertad de expresión en la era digital.