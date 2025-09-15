La Unachi sustenta su presupuesto 2026 sin la rectora Etelvina Medianero de Bonagas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) sustentan este lunes 15 de septiembre, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el proyecto de presupuesto de esta casa de estudios superiores para el año 2026.

Sin embargo, la gran ausente es la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, quien alegó motivos de enfermedad.

Jorge Iván Bonilla, vicerrector administrativo, tomó su lugar en la comisión con el apoyo de un numeroso equipo de altas autoridades de la universidad. Entre ellos, Pedro González, vicerrector de Investigación y Postgrado; Rosa Moreno, vicerrectora Académica; Walter Cerrud, director de Asesoría Legal; e Iris Fuente, directora de Planificación, entre otros.

“Estamos funcionando en déficit”, dijo el vicerrector Bonilla al sustentar los números.

(Información en desarrollo)