Panamá, 15 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Comisión de Presupuesto

    La Unachi sustenta su presupuesto 2026 sin la rectora Etelvina Medianero de Bonagas

    Eliana Morales Gil
    Jorge Iván Bonilla, vicerrector administrativo. Foto: Captura de pantalla TVL

    Las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) sustentan este lunes 15 de septiembre, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el proyecto de presupuesto de esta casa de estudios superiores para el año 2026.

    Diputados confrontan a vicerrector de Unachi por ‘diplomas brujos’ y fondos opacosHabla la exdirectora de Recursos Humanos de la Unachi tras su desvinculación: ‘así paga el diablo a quien mejor le sirve’

    Sin embargo, la gran ausente es la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, quien alegó motivos de enfermedad.

    Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la Unachi. LP/Archivo

    Jorge Iván Bonilla, vicerrector administrativo, tomó su lugar en la comisión con el apoyo de un numeroso equipo de altas autoridades de la universidad. Entre ellos, Pedro González, vicerrector de Investigación y Postgrado; Rosa Moreno, vicerrectora Académica; Walter Cerrud, director de Asesoría Legal; e Iris Fuente, directora de Planificación, entre otros.

    “Estamos funcionando en déficit”, dijo el vicerrector Bonilla al sustentar los números.

    Jorge Iván Bonilla, vicerrector administrativo. Foto Captura de pantalla TVL

    (Información en desarrollo)

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


