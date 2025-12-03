La USMA nombra a Jorge Rivera Rodríguez como rector para el período 2025–2030

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presbítero Jorge E. Rivera Rodríguez fue designado como el nuevo rector de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) para el período 2025–2030, tras un proceso de selección —calificado por el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa—, como “serio, transparente y colegiado”.

Durante el acto solemne celebrado este miércoles ante autoridades universitarias, docentes, administrativos, estudiantes, egresados y benefactores, Ulloa destacó que la elección del nuevo rector llega en un momento decisivo para la universidad, marcado por retos académicos, administrativos y financieros, pero también por “grandes oportunidades” para fortalecer la misión católica de la casa de estudios.

El nuevo rector aporta “una sólida formación académica, experiencia en educación católica y una profunda vocación pastoral. Confiamos en que su liderazgo será decisivo para la misión que la USMA está llamada a desarrollar”, afirmó.

Rivera Rodríguez, de 58 años de edad (nació el 17 de agosto de 1967), posee un doctorado en Ciencias de la Educación con orientación en Desarrollo Humano de la Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS, 2011), maestrías en Administración Educativa y Docencia Superior, además de licenciaturas en Teología, Derecho y Ciencias Políticas.

Con una extensa trayectoria eclesial y académica, ha servido como presidente de la Federación de Educación Católica de Panamá (2021-2026), Vicario Episcopal de Educación y Director de Pastoral Educativa de la Arquidiócesis de Panamá desde 2012, y párroco de la Inmaculada Concepción en La Chorrera desde 2010. Su experiencia docente abarca varias universidades.

Ulloa extendió su agradecimiento a la Junta de Directores, a los candidatos participantes, a las comisiones evaluadoras y a toda la comunidad universitaria por acompañar el proceso “con oración, respeto y sentido de pertenencia”. También reconoció la labor del rector saliente, Francisco Blanco Lopezuazo, y su equipo.

El arzobispo subrayó que la elección de un rector “no es solo un acto administrativo”, sino un momento que convoca a toda la comunidad a renovar su compromiso con la misión institucional.

Señaló que los próximos años estarán marcados por procesos de modernización administrativa, transformación digital, fortalecimiento académico, investigación y sostenibilidad financiera.

Ulloa anunció que la toma de posesión del nuevo rector se realizará el 17 de diciembre a las 10:00 a.m. en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, donde también será presentado el equipo que integrará su gestión.