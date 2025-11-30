La ‘válvula de escape’ sobre paridad de género : ¿por qué se dejó vigente en la Comisión de Reformas Electorales?

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una propuesta que buscaba la paridad de género mediante la postulación obligatoria de 50% mujeres y 50% hombres al total de cargos de elección popular fue rechazada en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) el pasado 20 de noviembre.

Con el rechazo, no se hicieron modificaciones a la llamada “válvula de escape” del artículo 373 del Código Electoral. Se le conoce así porque, aunque ya es obligatoria la postulación con paridad de género, los partidos políticos se eximen de su cumplimiento si se comprueba que hay menos del 50% de participación femenina.

Los entes conocidos como ‘secretarías de la mujer’ a lo interno de los partidos políticos deben comprobar que el porcentaje de participación femenina es menor al de la paridad para que la “válvula de escape funcione”.

Extracto del artículo 373 del Código Electoral. Sus últimos dos párrafos hablan, primero, sobre la paridad; pero despúes, se presenta la llamada "válvula de escape".

La propuesta de modificación al artículo hecha por el TE, que fue rechazada, planteaba la eliminación de la válvula de escape incluyendo el texto: “el cargo que no cumpla con los requisitos de paridad será rechazado de plano”.

En la sesión del 20 de noviembre de la CNRE se discutió la eliminación de la llamada válvula de escape. LP/Mario De Gracia

El debate

Miriam Castillo, del Foro Nacional de las Mujeres en Partidos Políticos (Fonamupp), y también miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) defendió el cumplimiento de la ley.

“La ley existe y la paridad está dentro de la legislación electoral, esto es de hacerlo cumplir. El TE y nosotros como organismo respaldamos la propuesta (...) cumple con ese espíritu. Es muy lamentable escuchar que no hay mujeres para postularse”, señaló Castillo.

La postura de Castillo, a pesar de pertenecer al PRD, se mostró favorable al cumplimiento de la paridad de género; pero fue una excepción, puesto que los representantes de partidos políticos prefirieron que no avanzara la modificación.

El exdiputado del PRD, Ricardo Torres, en la CNRE. LP/Anel Asprilla.

Particularmente, Castillo se diferenció de la postura esbozada por el representante del PRD, el exdiputado Ricardo Torres.

“No podemos como partido políticos o como sociedad coartarle la participación a nadie. Con la modificación que se pretende hacer estamos prohibiendo tanto a hombre como a mujer que participen”, dijo Torres. Para él, no se ha promovido la participación de las mujeres en la política.

“No podemos decir que no hay mujeres para postularse cuando la realidad es en los partidos políticos el 50% de la militancia está compuesto por mujeres”, le respondió Castillo a Torres.

Por otro lado, la representante de Realizando Metas (RM), Alma Cortés, argumentó en que las mujeres “no quieren” participar y que asumen compromisos familiares que lo impiden, al tiempo que catalogó la propuesta como una “imposición” del TE “sin apoyo científico”.

El único partido político con postura favorable al cumplimiento de la paridad fue el Movimiento Otro Camino (Moca), así como estuvieron a favor representantes de la libre postulación, actores ciudadanos como los trabajadores y el sector de las oenegés.

La votación de la propuesta de modificación terminó con 10 abstenciones y cuatro votos a favor, por lo que quedó rechazada.

Se abstuvieron el resto de partidos políticos tradicionales, incluido el recién formado Frente Amplio por la Democracia (FAD), el sector privado y la academia.

Datos 2024

En el Informe de la Elección General de 2024 hecho por el Tribunal Electoral (TE), se detallan las cifras oficiales de participación femenina y masculina a cargos de elección popular.

Informe de la Elección General 2024 del TE, con cifras sobre postulaciones por género.

A pesar de la llamada “válvula de escape” hubo un incremento en las postulaciones femeninas cuando se comparan los comicios de 2019 y los de 2024.

En los partidos políticos participaron 811 mujeres como principales candidatas a cargos de elección popular en 2019, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 1,142. Sin embargo, la brecha sigue siendo enorme, puesto que para esas mismas fechas participaron 4,089 y 4,976 hombres, respectivamente.

En la libre postulación la brecha se acortó en 2024, con la participación de 180 mujeres y 556 hombres. En los cargos a suplentes las mujeres fueron mayoría, siendo 529 frente a 160 hombres.

Frente al rechazo de la eliminación de la válvula de escape, Angelyne De Guzmán, representante de Moca en la CNRE, comenta que se pude insistir en la propuesta, ”pero es improbable que cambie el resultado (...). Esperamos que se pueda hacer el llamado a la Asamblea Nacional, cuando a esta le toque discutir el Código Electoral".

Los magistrados del TE entregarán un proyecto con las propuestas de reformas a la Asamblea Nacional en 2026.