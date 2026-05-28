Panamá, 28 de mayo del 2026

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    Las frases más contundentes que Mulino dedicó a la rectora de Unachi: del ‘entendimiento aberrante’ al ‘feudo impune’

    Redacción de La Prensa
    Las frases más contundentes que Mulino dedicó a la rectora de Unachi: del ‘entendimiento aberrante’ al ‘feudo impune’

    En su conferencia de este jueves 28 de mayo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se mostró particularmente elocuente en sus calificativos a la gestión de la todavía rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, ampliamente cuestionada e investigada por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Anati).

    Aquí, algunas declaraciones del presidente, en la citada conferencia.

    “Lo ocurrido en la Unachi ha sido un show lamentable que profundiza una mala imagen de una institución universitaria”.

    “Hay un entendimiento aberrante de lo que la autonomía universitaria significa”.

    “Por supuesto que yo respeto la autonomía universitaria, pero no para ese tipo de privilegios y de actos que rayan abiertamente en la moral pública”.

    “Los feudos, y este es uno abiertamente impune, dejaron de existir hace mucho tiempo porque no eran justos, no generaban renovación y desincentivan a los talentos”.

    “Debe ser una universidad del siglo XXI y no el feudo de una rectora y de sus adláteres”.

    “Si por mi fuera, esa señora no hubiera entrado hoy a la universidad”.

    “De mi gobierno no habrá un solo centavo, como tuvo el cinismo de pedirme ayer a mÍ y al ministro de Economía”.

    “Ojalá entienda esa señora que el daño ha sido mayúsculo producto de su juega vivo, por decir lo menos”.

    “Woao...”, expresó, cuando el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, contó que el salario promedio del personal de Unachi es entre 60% a 70% superior al que se paga en el Gobierno Central.

    Redacción de La Prensa

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