‘Las ocho horas no fueron gratis’, Nelva Reyes recuerda el sacrificio detrás del Día del Trabajador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En el marco del Día Internacional del Trabajador, este 1 de mayo, la dirigente sindical y educadora Nelva Reyes hizo un llamado a la memoria histórica y a la organización de la clase trabajadora, destacando que las conquistas como la jornada laboral de ocho horas no fueron un regalo del sistema, sino el resultado de luchas, persecución y sangre derramada.

“Las ocho horas no fueron gratis, nadie vino y nos las dio por la bonita cara”, dijo.

Reyes considera que hay un crecimiento alarmante del empleo informal. Indicó que en Panamá existen alrededor de 777 mil personas trabajando en la economía informal.

“La Organización Internacional del Trabajo establece que para que exista trabajo decente debe haber jornada laboral definida, salario, seguro social, décimo tercer mes y vacaciones. Y quienes están en la informalidad no tienen nada de eso”, expresó.

La dirigente resaltó que dentro de ese universo hay 341,795 mujeres que laboran sin garantías, muchas de ellas jefas de hogar. Aseguró que esta realidad no solo las expone a precariedad económica, sino también a una carga social desproporcionada, ya que sostienen la crianza en el hogar y el seguimiento educativo de sus hijos.

Trabajadores, obreros, educadores, sociedad civil marcharon hacia la 5 de Mayo en conmemoración al día del Trabajador. Foto: Richard Bonilla

Pero Reyes amplió su análisis hacia otro tema que, en su criterio, agrava la crisis social y golpea a los trabajadores: el acceso al agua potable. Criticó que amplias zonas del país enfrenten carencias pese a la riqueza hídrica nacional. “Es una injusticia para un país que tiene ríos, quebradas y fuentes de agua. Hasta ayer, casi todo el centro de la ciudad no tenía agua”, reclamó.

Salarios mínimos

En el plano laboral, Reyes criticó el reciente ajuste al salario mínimo, en enero de 2026. “Ha sido lo peor que se ha hecho en todos los años de negociaciones”, agregó.

También recordó que el gremio docente cumplió el pasado 23 de abril un año desde el inicio de una huelga en rechazo a la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social y que a la fecha decenas de educadores se mantienen separados por protestar.

Reyes también denunció lo que calificó como una ofensiva contra el sindicalismo, mencionando directamente el caso del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

Aseguró que existen esfuerzos para disolverlo y cuestionó que aún no se haya reconocido a su nueva junta directiva, pese a que —según dijo— ya han pasado meses desde la elección.

Jóvenes y el desafío de la organización

Consultada sobre la visión de las nuevas generaciones respecto al movimiento sindical, Reyes expresó preocupación por lo que describió como una “alienación” causada por el uso de tecnologías y redes sociales, que limita la formación política y sindical. “No leen nada, solo tres líneas que les manda WhatsApp”, lamentó.

Marchan en el Día del Trabajador

Sin embargo, reconoció que existe una juventud consciente y movilizada, recordando protestas como las marchas masivas contra la minería. “Ahí hubo miles de jóvenes. Abrigamos la esperanza de que esa juventud se organice”, sostuvo.

Insistió en que la clave está en la independencia sindical frente a los gobiernos. “Ninguna organización sindical debe estar plegada a un gobierno. Los gobiernos pasan y quienes pagan las consecuencias son los trabajadores”, afirmó.

‘Hubo muertos’

Uno de los puntos centrales que destacó fue el recordatorio del origen histórico del Día del Trabajador y de la jornada laboral de ocho horas. Reyes explicó que esta conquista surgió de una organización sistemática en Estados Unidos, donde líderes obreros recorrieron estados, fábricas y organizaciones para convencer a los trabajadores de la necesidad de la huelga.

“Fue una lucha donde hubo muertos, donde hubo asesinados, donde fueron trabajadores llevados a la horca”, subrayó. Recordó que antes de esa conquista era común trabajar jornadas de 12, 14 y hasta 16 horas, incluyendo mujeres sometidas a condiciones de explotación extrema.

La educadora llamó a construir una unidad sindical real, basada en principios y coherencia. “Una unidad transparente, honesta, donde no hayan traiciones”.

También defendió el derecho de los trabajadores a participar en política, argumentando que las decisiones fundamentales del país se toman en la Asamblea Nacional y en el Ejecutivo.