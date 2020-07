Leandro Ávila denuncia que ‘un grupo’ de diputados del PRD se repartió las comisiones más relevantes

ASAMBLEA NACIONAL

Las pugnas en la bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la Asamblea Nacional, quedaron al descubierto una vez más a raíz de la conformación de las comisiones de trabajo.

Esta vez, Leandro Ávila, denunció en el pleno legislativo que “un grupo” de diputados se quedaron con las comisiones más relevantes. Se trata de los leales al presidente del partido Benicio Robinson, quienes se aseguraron puestos en las comisiones de Presupuesto, Gobierno, Credenciales, Comercio, y Economía.

También narró que Robinson le había prometido que él volvería a presidir la de Gobierno, pero que a última hora, no solo le quitaron la presidencia, sino que fue sacado de esa instancia legislativa. En cambio, ahora está en la de Asuntos de la Mujer.

“El presidente del partido Benicio Robinson me dijo, antes de la votación, que yo iba a ser el presidente de la Comisión de Gobierno. (...) el problema que tiene el PRD, es que hay un grupo que está en las cuatro mejores comisiones. Yo no sé qué tienen esas comisiones, pero ahora yo veo que de la noche a la mañana, luego de un supuesto consenso, no solamente se me saca de la Comisión de Gobierno, sino que se me saca de la comisión (...) yo se lo dije a Ricardo Torres, el jefe de bancada, que él tenía que trabajar para los 35 diputados no para uno (Robinson) (...)”, manifestó Ávila, quien luego contó que “antojadizamente” lo habían incluido en la Comisión de Asuntos de la Mujer.

“No es nada despreciable porque no desprecio ninguna comisión”, añadió.

De acuerdo al diputado perredista, los comisionados fueron escogidos por “consenso” y por “votación”. Sin embargo, fuentes de esa bancada narraron, que la línea sobre cómo votar y el supuesto consenso, la dio Robinson, el diputado que tiene todo el control del órgano Legislativo por estos días.

Ávila también denunció que hay diputados del PRD que no quedaron en ninguna comisión. “Hay un grupo que las quiere todas para después...el jueguito de que yo me bajo de esta... y esto, porque yo soy el bueno”, contó.

Dijo que él no se podía quedar callado ante estos movimientos. “Por eso es que la gente dice que el PRD se desmorona, cómo no se va a desmoronar con este tipo de prácticas”, añadió.

Pero, ¿quiénes conforman el grupo de diputados al que se refiere Ávila? De acuerdo a diputados perredistas consultados son: Robinson, Crispiano Adames, Roberto Ábrego, Raúl Pineda, y Cenovia Vargas.

De hecho, luego de la intervención de Ávila, Adames, salió en defensa de Robinson: “Benicio Robinson no dice quién va a ser el presidente de una comisión (...) si eso fuera así, entonces prácticamente todo estuviera invalidado. Él puede sugerir (....) pero [al final decide] el respeto interno de los votos (...)”, manifestó”, manifestó.

Benicio, por quinta vez

Antes de la intervención de Ávila, el secretario de la Asamblea Nacional, Quibián Panay leyó la lista de diputados que por “consenso” estarán en las comisiones.

En la de Presupuesto, instancia legislativa en la que se aprueba o rechaza el presupuesto general del Estado, así como millonarios traslados de partidas y créditos extraordinarios a instituciones del gobierno, estarán Robinson, quien de acuerdo a sus copartidarios será el presidente nuevamente.

También estarán Raúl Pineda, Crispiano Adames, Roberto Ábrego, Javier Sucre, Néstor Guardia, y Cenovia Vargas, entre otros.

Si en efecto, es elegido como presidente, será la quinta vez que Robinson preside esta comisión.

El diputado bocatoreño dirigió presupuesto entre julio de 2019, y junio de 2020.

Su buena racha en esa instancia empezó en septiembre de 2008 a junio de 2009, cuando su copartidario Martín Torrijos gobernaba el país. También la volvió a liderar entre julio de 2014 y julio de 2015, cuando panameñistas y el PRD armaron el “pacto de gobernabilidad”, y la volvió a presidir entre julio de 2018 y julio 2019, también en la era de Juan Carlos Varela.