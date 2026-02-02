Panamá, 02 de febrero del 2026

    PROCESO

    Lejos de la meta: revocatoria contra Mayer Mizrachi no alcanza ni 100 firmas

    José González Pinilla
    Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá.

    El proceso de recolección de firmas para activar una revocatoria de mandato contra el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, no prosperó.

    Revocatoria de mandato contra Mayer Mizrachi acumula solo 63 firmas

    A dos días de que culmine el plazo otorgado por el Tribunal Electoral (TE), los activistas que impulsan el proceso contra el alcalde solo han recogido 66 firmas de las 217,322 requeridas, según cifras oficiales del organismo electoral actualizadas hasta este lunes 2 de febrero.

    El TE autorizó el inicio del proceso el 8 de octubre de 2025, fecha a partir de la cual comenzó a correr el plazo de 120 días calendario, el cual vence este miércoles 4 de febrero de 2026.

    Firmas contra Mayer Mizrachi.

    De acuerdo con la institución, las firmas recolectadas apenas representan el 0.03 % del total exigido. Para que la revocatoria prospere, la normativa establece como requisito la recolección del 30 % del padrón electoral del distrito vigente a la fecha de la elección.

    La iniciativa fue presentada por el ciudadano José Guardia Bernal, quien formalizó la solicitud en julio pasado.

    José González Pinilla

    Editor

