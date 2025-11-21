‘Les prendo el país’: la frase que Mulino dijo a los magistrados del TE en 2024 y que ahora hace pública

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En una inesperada revelación durante su visita oficial a Costa Rica, el presidente José Raúl Mulino narró que, en los días previos a las elecciones generales de mayo de 2024, advirtió a los tres magistrados del Tribunal Electoral (TE) que “les prendo este país por las cuatro esquinas” si no le permitían participar como candidato presidencial.

Las declaraciones se produjeron este viernes 21 de noviembre en el histórico Teatro Nacional de San José, luego de que el presidente costarricense Rodrigo Chaves le entregara a Mulino la Orden Juan Mora Fernández en el grado de Gran Cruz Placa de Oro, uno de las más altas condecoraciones de ese país.

Mulino realizó un discurso de unos 15 minutos en el que también repasó momentos clave del proceso electoral en Panamá, incluyendo por primera vez —según él mismo dijo— detalles de la confrontación que aseguró haber tenido con los magistrados del TE, Alfredo Juncá y Luis Guerra, y el ahora exmagistrado Eduardo Valdés Escoffery.

“Les dije a los tres magistrados entonces del Tribunal Electoral algo que creo que nunca lo he dicho ni en Panamá: si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo a este país por las cuatro esquinas, créanmelo, porque aquí se va a respetar el derecho del pueblo panameño”, afirmó el mandatario frente a autoridades costarricenses, diplomáticos e invitados especiales.

Mulino sostuvo que, en el periodo previo a su habilitación oficial como candidato presidencial luego de que el TE inhabilitara al hoy asilado expresidente Ricardo Martinelli —condenado a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business—, enfrentó lo que describió como un clima de “mucho encono y mucho odio”, atribuible —según dijo— a sectores empresariales y mediáticos y a decisiones judiciales que calificó como “cuestionables”.

“Estiraron la soga al máximo y a pocos días me permitieron competir. Sabían que iba a ganar”, aseguró. De hecho, su candidatura quedó en firme el 3 de mayo de 2024, dos días antes de las elecciones, cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que su inclusión en la papeleta electoral como candidato presidencial de Realizando Metas (RM), en remplazo de Martinelli, no era inconstitucional.

Mulino también rememoró la visita que hizo a Costa Rica semanas antes de las elecciones, cuando aún era candidato y, según dijo, “en un estado de gran duda” sobre su futuro político. Agradeció al presidente Chaves por recibirlo en ese momento, interpretándolo como un gesto de respaldo personal.

Durante el discurso, Mulino enfatizó que llegó al poder “sin hipoteca”, al afirmar que no tiene “padrinos” ni “grupos económicos” detrás de su gobierno.

“Hoy vienen a mí, por supuesto, pero en plano de igualdad, no de imposición, ni de jefe a subalterno”, añadió.