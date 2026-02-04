Panamá, 04 de febrero del 2026

    Comisión de Gobierno

    Ley para recortar el servicio de escolta vitalicio a expresidentes avanza en la Asamblea

    Eliana Morales Gil
    Jhonathan Vega, diputado de Vamos, LP/Isaac Ortega

    En una sesión marcada por roces, frases punzantes y llamados al orden, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó la propuesta de ley que pretende poner límites al servicio de escolta oficial de los expresidentes de la República, un privilegio vitalicio financiado con fondos públicos. Con esta decisión, el proyecto de ley pasará a ser discutido en primer debate.

    La iniciativa, impulsada por el diputado Jhonathan Vega de la bancada independiente Vamos, avanzó pese a la férrea oposición de Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas (RM) y presidente de la comisión, y de Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quienes cerraron filas contra la propuesta.

    Finalmente, el proyecto se impuso en la votación: cinco diputados votaron a favor, dos en contra y dos se abstuvieron.

    Al momento de sustentar la propuesta, Vega compartió datos sobre el costo que representa para el Estado mantener este esquema de seguridad vitalicio. Por ejemplo, informó que el gasto promedio mensual en salarios de escoltas ronda los $42 mil, y que cada uno de los expresidentes cuenta con al menos 12 agentes asignados, una estructura que, según argumentó, requiere límites, controles y mayor racionalidad en el uso de recursos públicos.

    “Debemos invertir en lo social y dejar los privilegios a un lado”, añadió. Propuso que ese personal sea reasignado para reforzar la protección de la población en las calles.

    Después hablaron los demás diputados. Camacho puso como ejemplo el caso de su amigo, el expresidente Ricardo Martinelli, a quien, según dijo, le recortaron los agentes del Servicio de Protección Institucional.

    “Tenemos que entender que la persona que ocupó la Presidencia de la República, que representó a los panameños, va a tener que tomar decisiones que beneficiarán a muchos, pero que también afectarán negativamente a otros (…)”, añadió.

    Información en desarrollo

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


