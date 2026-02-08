Liberan en Venezuela al opositor Juan Pablo Guanipa, estrecho colaborador de María Corina Machado

Redacción - BBC News Mundo

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, de 61 años y cercano a María Corina Machado, fue puesto en libertad este domingo tras pasar ocho meses en prisión.

Su hijo, Ramón Guanipa, confirmó la noticia en su cuenta de X hacia el mediodía hora local: “Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos”.

María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, reaccionó rápidamente a dicha publicación: “Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE. Libertad para TODOS los presos políticos!!”

Al poco tiempo se conoció un video del mismo Guanipa, ya libre, en el que se dirigió a sus seguidores:

“Aquí estamos saliendo en libertad después de año y 10 meses escondido, casi nueve meses aquí detenido, hoy, estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar del presente y futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”.

Y aunque la de Guanipa no fue la única liberación ocurrida este domingo, si ha sido quizás la más sorprendente por tratarse de un abogado que fue diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) y con una larga trayectoria dentro de la dirigencia opositora venezolana.

Según la ONG Foro Penal, este domingo hubo al menos “35 excarcelaciones de presos políticos y verfificadas”. De esas personas, al menos seis son de los equipos y comandos de campaña de María Corina Machado.

El arresto

Guanipa fue detenido por las autoridades venezolanas en mayo de 2025, dos días antes de que se llevaran a cabo los comicios regionales y legislativos.

El ministro del interior, Diosdado Cabello, hizo público el arresto en una rueda de prensa en la que mostró un video del momento de la captura de Guanipa, quien permanecía en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral anunció a Nicolás Maduro como ganador sin publicar datos detallados. A su vez, la oposición denunció fraude electoral y mostró las actas de votación que convalidaban el triunfo de su candidato Edmundo González.

Foro Penal detalló que al menos 1.800 personas fueron detenidas en los días que siguieron a los comicios de 2024.

Al detener a Guanipa, Cabello precisó en ese entonces que 70 personas más fueron detenidas como parte de la llamada “Operación Tun Tun”, un operativo de seguridad que el gobierno venezolano ha aplicado en años anteriores contra políticos y activistas a los que acusa de organizar “actos desestabilizadores”.

Las liberaciones

María Corina Machado junto a Juan Pablo Guanipa, durante una protesta contra el Gobierno en enero de 2025 en Caracas, Venezuela. / Getty Images

Desde que EE.UU. atacó el territorio venezolano, el pasado 3 de enero, se ha producido la liberación de decenas de personas.

En la intervención militar murieron más de 100 personas, según cifras del gobierno de Venezuela, y fue capturado el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien permanece en Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en días pasados que tras la intervención más de 600 prisioneros habían sido liberados, pero Foro Penal dice que esa cifra ha sido inflada.

La misma ONG informó que hasta el 8 de enero habían sido liberados 158 detenidos y que el pasado 26 de enero fueron liberados otros 110, a los que se suma Juan Pablo Guanipa y, según sus datos, otras 35 personas liberadas este domingo.

Entre los liberados de este domingo están el abogado Perkins Rocha, del equipo legal de Machado y preso desde agosto de 2024; Dignora Hernández, secretaria política del partido Vente Venezuela; María Oropeza, jefa del Comando ConVenezuela y coordinadora del partido opositor Vente Venezuela en el estado Portuguesa; Luis Tarbay, coordinador de los equipos internacionales del comando, y Catalina Ramos, coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas del partido Vente Venezuela.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.