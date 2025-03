Líderes políticos y ambientalistas cuestionan a Mulino por su postura sobre la mina

Tras las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre el futuro de la mina de Cobre Panamá, distintos líderes políticos y movimientos ambientalistas han reaccionado.

El presidente atribuyó la oposición de la mina a “cinco gatos”.

“¿Con qué criterio puedo yo, como presidente, decirle al país ‘adiós a la mina’? ¿Por qué cinco gatos, que no pagan una planilla, no quieren mina?”, fueron las palabras que utilizó el mandatario durante su conferencia de prensa de este jueves.

El dirigente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, mostró su preocupación a lo que se refiere como una minimización “peyorativa” de quienes no coinciden con los criterios de Mulino.

Nuevamente veo con preocupación que el Presidente minimice de forma peyorativa a quienes no coinciden con el. En este país hay miles de personas que se oponen a la minería, y así como los que la apoyan, están en su derecho de manifestar su opinión. Presidente dialogue. No es REY.

Por otro lado, la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, pidió al presidente respeto por la institucionalidad del país, indicando que la mina cerró luego de que nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon inconstitucional su contrato.

Más temprano, el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería (Mpvmsm), que agrupan más de 40 organizaciones ambientalistas, convocó una conferencia de prensa para mostrar su preocupación por la forma en que el Gobierno está dirigiendo el tema de la mina.

“Al igual que el gobierno pasado, el mandatario actual violenta el Estado de Derecho, al ignorar el fallo de Inconstitucionalidad de la CSJ”, señaló el Movimiento a través de un comunicado.

Por otro lado, el presidente del partido Panameñista, José Isabel Blandón, dijo que “hablar de 5 gatos es echarle leña al fuego”, al tiempo que recomendó al Ejecutivo no menospreciar las voces de la oposición a la mina y a la reforma de la Caja de Seguro Social (CSS).

A mi juicio, el Presidente está haciendo una mala lectura de la coyuntura. La mayoría del país no está contenta con la reforma a la CSS. No confundan la ausencia de protestas masivas como en el 2023, con apoyo a la reforma o a su gestión. La no inclusión del aumento de edad de…