Lista de aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral llega a Credenciales: ¿qué sigue ahora?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Según explicó el secretario general del Legislativo, Carlos Alvarado, la Comisión de Credenciales deberá realizar entrevistas a los aspirantes, además de verificar el cumplimiento de requisitos.

La Asamblea Nacional activó este lunes 13 de abril el proceso para la escogencia del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, con la remisión oficial de la lista de aspirantes a la Comisión de Credenciales, marcando el inicio de una fase clave de la selección.

Según explicó el secretario general del Legislativo, Carlos Alvarado, la Comisión de Credenciales tendrá ahora la responsabilidad de conducir dos tareas fundamentales.

Por un lado, deberá organizar un ciclo de entrevistas a los aspirantes, para lo cual contará con un plazo de hasta tres días hábiles. A esto se suman dos días adicionales destinados exclusivamente a la verificación del cumplimiento de requisitos y a la revisión exhaustiva de la documentación presentada por cada candidato.

La resolución que rige el proceso establece de forma clara que los aspirantes deberán comparecer ante los comisionados, aunque la metodología específica —formatos, tiempos y dinámicas— quedará en manos de la propia Comisión de Credenciales.

El informe

Una vez culminada esta fase, la comisión deberá rendir un informe al pleno de la Asamblea Nacional en el que detallará cuáles aspirantes cumplen con los requisitos para ocupar el cargo. Este documento será determinante, pues marcará la transición hacia la etapa de postulación formal y la posterior elección del magistrado.

Aunque el proceso guarda similitudes con la reciente escogencia del defensor del Pueblo, existen diferencias sustanciales. En aquel caso, la normativa permitió interpretaciones sobre la posibilidad de una “lista corta”, lo que generó disputas entre diputados.

Para el Tribunal Electoral, en cambio, el criterio es más restrictivo: no habrá selección discrecional, sino una evaluación limitada estrictamente al cumplimiento de requisitos.

Esto implica que todos los aspirantes que superen la revisión documental avanzarán al pleno, donde deberán ser postulados por al menos un diputado. La elección recaerá entonces en quien obtenga la mayoría absoluta de los votos, en un proceso que, si bien es político, estará precedido por un filtro técnico claramente delimitado.

Carlos Alvarado, secretario general de la Asamblea Nacional. Archivo

El calendario

No obstante, el calendario legislativo introduce un elemento de incertidumbre, puesto que el periodo de sesiones ordinarias vence el próximo 30 de abril. Aunque los tiempos “dan justos”, según Alvarado, el avance del proceso dependerá también de la carga de trabajo del pleno, que actualmente discute múltiples temas en agenda. La decisión final sobre cuándo incluir la elección en el orden del día recaerá en la junta directiva de la Asamblea.

De concretarse ese cronograma, el Legislativo entraría en una carrera contrarreloj para escoger al nuevo magistrado antes del cierre del periodo de sesiones ordinarias, en medio de un proceso que combina presión política, escrutinio público y tiempos ajustados.

La lista cerró el pasado viernes con 27 aspirantes en carrera por la vacante que dejará Alfredo Juncá al finalizar su período en 2026.

Los aspirantes

Entre los aspirantes figuran el asesor de la Asamblea Nacional, Javier Ordinola Bernal; el director nacional de Cedulación, Gilberto Estrada de Icaza; y el fiscal de cuentas, Jaime Barroso Pinto, perfiles con trayectoria directa dentro del engranaje estatal.

A ellos se suman el vicealcalde capitalino, Roberto Ruiz Díaz; la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño Vásquez; y el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Ramón Abadi Balid, lo que refuerza la presencia de figuras con peso tanto en el ámbito público como en el gremial.

Otros nombres en la lista incluyen a Ceila Ivet Peñalba Ordóñez, responsable del departamento de asesoría legal de la Asamblea Nacional; Jacob Carrera Spooner, actual magistrado suplente del Tribunal Electoral; Raúl Horacio Gutiérrez Flores, exsecretario de la Autoridad Marítima de Panamá; y Garrit Genetau Real, director regional de la Contraloría General de la República en Panamá Oeste.

Se consultó a varios diputados de la Comisión de Credenciales, quienes manifestaron que, de momento, no han sido citados por su presidenta, Dana Castañeda.