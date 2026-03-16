Llega a Panamá el presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mandatario alemán fue recibido por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Está previsto que se reuna con el presidente José Raúl Mulino.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribó a Panamá este lunes 16 de marzo, en lo que será una primera parada de una gira que lo llevará a Guatemala y México con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con países de la región.

El mandatario de Alemania fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la antigua terminal, por el Canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

“El foco estará en estrechar relaciones con socios comerciales en la región, con los que compartimos valores, además de promover la democracia, el Estado de derecho y la discusión sobre desafíos globales”, según la oficina del jefe de Estado germano.

Arriba a Panamá el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, para sostener reuniones bilaterales. Es recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.



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Está previsto que el jefe de Estado de Alemania, se reuna con el presidente de la República, José Raúl Mulino y posteriormente ofrezcan una rueda de prensa.

Igualmente se contempla que el presidente alemán visite las instalaciones del Canal de Panamá y el Biomuseo, un centro arquitectónico diseñado por el canadiense Frank Gehry.

Steinmeier se reunirá con el presidente panameño, José Raúl Mulino. Fotografía del recibimiento en la terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Cortesía

El martes, Steinmeier viajará a Guatemala, donde le espera el recibimiento con honores militares del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León. Y seguirá su agenda en México hasta el día viernes.