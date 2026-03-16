Llega a Panamá el presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribó a Panamá este lunes 16 de marzo, en lo que será una primera parada de una gira que lo llevará a Guatemala y México con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con países de la región.
El mandatario de Alemania fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la antigua terminal, por el Canciller panameño, Javier Martínez-Acha.
“El foco estará en estrechar relaciones con socios comerciales en la región, con los que compartimos valores, además de promover la democracia, el Estado de derecho y la discusión sobre desafíos globales”, según la oficina del jefe de Estado germano.
Arriba a Panamá el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, para sostener reuniones bilaterales. Es recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.— La Prensa Panamá (@prensacom) March 16, 2026
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Está previsto que el jefe de Estado de Alemania, se reuna con el presidente de la República, José Raúl Mulino y posteriormente ofrezcan una rueda de prensa.
Igualmente se contempla que el presidente alemán visite las instalaciones del Canal de Panamá y el Biomuseo, un centro arquitectónico diseñado por el canadiense Frank Gehry.
El martes, Steinmeier viajará a Guatemala, donde le espera el recibimiento con honores militares del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León. Y seguirá su agenda en México hasta el día viernes.