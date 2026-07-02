Lo que deja la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea y el informe de dos años de Mulino

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

La Asamblea Nacional inició un nuevo periodo legislativo con la elección de su junta directiva, una decisión que definirá el rumbo del Legislativo durante el próximo año y marcará la relación política entre las distintas bancadas.

La votación, donde resultó escogida la candidata del oficialismo Shirley Castañedas, ofreció un panorama sobre las alianzas que se han consolidado dentro del hemiciclo y el nivel de respaldo con el que contará la nueva administración.

En este análisis repasamos cómo se desarrolló la elección, los mensajes más relevantes del presidente José Raúl Mulino durante la instalación de la legislatura y los principales desafíos que tendrá la Asamblea en los próximos meses.