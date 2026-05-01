Lo que está en juego con la ley de Benicio Robinson que debilita la protección de los arrecifes coralinos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mientras antes se prohibía cualquier intervención o construcción en arrecifes y pastos marinos, la nueva norma flexibiliza estas restricciones.

Panamá se erige como un puente biológico único en la región, al albergar arrecifes de coral en ambas costas, con una extensión aproximada de 800 kilómetros cuadrados (km²) y características oceanográficas y biológicas singulares.

No obstante, la Asamblea Nacional aprobó el miércoles 29 de abril, en tercer debate, el proyecto de ley 571, una iniciativa impulsada por el diputado perredista de Bocas del Toro, Benicio Robinson, que reconfigura el marco de protección de los arrecifes coralinos y los ecosistemas asociados. Mientras antes se prohibía cualquier intervención o construcción en arrecifes y pastos marinos, la nueva norma flexibiliza estas restricciones.

La potestad pasa ahora al Ministerio de Ambiente, que deberá definir en qué condiciones se permitirán intervenciones en pastos marinos y ecosistemas asociados, lo que diluye la restricción vigente. En el caso de los arrecifes coralinos, se mantiene la prohibición de actividades que causen “daño directo”; sin embargo, la redacción introduce un matiz: al exigir que el daño sea comprobable, abre espacio a interpretaciones sobre qué intervenciones podrían permitirse, lo que ya genera tensiones entre ambientalistas y promotores de la ley.

El país posee cientos de kilómetros de arrecifes

Esta norma contó con el aval del Ministerio de Ambiente, liderado por Juan Carlos Navarro.

Los arrecifes

La pregunta ahora es qué está en juego con la aprobación de esta propuesta de ley en el Legislativo y si el presidente de la República, José Raúl Mulino, al igual que los diputados, le dará el visto bueno, pese a las advertencias de ambientalistas sobre el daño que podría causar a los arrecifes coralinos que aún sobreviven en el país.

Datos de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) precisan que, en la vertiente del mar Caribe, la extensión de estos jardines coralinos sumergidos es vasta, alcanzando aproximadamente los 754 km². Esta región alberga una notable diversidad, con 70 especies de coral registradas y una cobertura que, en sus puntos más óptimos, puede llegar hasta el 75%.

Por el contrario, el océano Pacífico panameño presenta una realidad más modesta en tamaño, pero igualmente valiosa, con arrecifes que cubren cerca de 16 km². En estas aguas, marcadas por altos niveles de nutrientes y mareas de hasta 6 metros, prosperan unas 26 especies de coral adaptadas a condiciones más extremas.

El corazón del Caribe coralino late en Guna Yala, que concentra la mayor superficie del país, con 610 km² de formaciones arrecifales. Esta zona es fundamental para la estabilidad del ecosistema marino panameño y representa el área más extensa y diversa del litoral caribeño nacional.

Guna Yala posee la mayor cantidad de arrecifes. Alexander Arosemena

Otras regiones críticas en el Caribe incluyen el archipiélago de Bocas del Toro, con una extensión de 87.4 km², y la costa de Colón, que aporta 48 km². Incluso áreas menores, como el Escudo de Veraguas, con 8.2 km², desempeñan un papel vital en la conectividad de las especies marinas.

En el Pacífico, la vida coralina se agrupa principalmente en el golfo de Panamá y el golfo de Chiriquí. En el primero destacan sitios como el archipiélago de las Perlas, la isla Taboga y la isla Iguana, mientras que el segundo es reconocido por albergar ecosistemas de gran resiliencia.

Presión humana

Una mención obligatoria es el Parque Nacional Coiba, ubicado en el Pacífico, que posee el arrecife de coral más importante de todo el Pacífico oriental. Este sitio, de relevancia global, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 2005.

A pesar de su importancia, estos ecosistemas enfrentan una presión humana creciente derivada del desarrollo costero, el dragado y la extracción de materiales para rellenos y construcción.

Otras amenazas latentes incluyen la sedimentación por deforestación, la sobrepesca y la contaminación química y orgánica que llega desde los ríos. Además, el calentamiento de los océanos, vinculado al fenómeno de El Niño, y la llegada de especies invasoras, como el pez león en el Caribe, ponen en jaque la salud del sistema.

Biólogos como Isaías Ramos y Héctor Guzmán consideran que la reforma representa un retroceso frente al esquema de protección vigente, al pasar de una prohibición expresa de construcciones y afectaciones —directas e indirectas— sobre corales y pastos marinos a un modelo en el que estas intervenciones podrían ser evaluadas y eventualmente aprobadas por el Ministerio de Ambiente.

En Bocas del Toro, área vinculada al diputado Robinson, el boom turístico y la proliferación de hoteles y cabañas elevan el riesgo sobre estos ecosistemas.