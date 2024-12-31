Lombana acusa a Vamos de negociar a espaldas del país; Zamora lo tilda de ‘fracasado político’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El tema: una reunión entre Vamos y el presidente José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas, para hablar sobre las reformas a la Ley 51 orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).

Un duro cruce de palabras se generó este lunes 30 de diciembre entre el diputado de la bancada independiente Vamos, Neftalí Zamora, y el presidente del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana.

El tema: una reunión entre Vamos y el presidente de la República José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas, para hablar sobre las reformas a la Ley 51 orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).

Lombana, también excandidato presidencial, acusó a la coalición Vamos de pactar “negociaciones o acuerdos políticos” a espaldas del país. “Los panameños nos enteramos después de la reunión. Cuando nosotros hemos sido invitados a la Presidencia, siempre hemos publicado antes. No estamos de acuerdo con conversaciones que no sean de cara al país (…)”, aseguró Lombana en una entrevista con Radio Panamá.

#Nacionales | @RicardoLombanaG "Una cosa es la oposición de la boca para afuera y otra cosa es la oposición férrea"



"Nosotros no estamos sentado en la presidencia negociando un proyecto de ley, nosotros ni siquiera estamos incluidos en esa discusión" #RadioPanamá pic.twitter.com/SG8IZfXX4m — Radio Panamá (@radiopanama) December 30, 2024

Zamora le respondió en la misma emisora que le parece “una falta de respeto” insinuar que Vamos “está haciendo negociaciones debajo de la mesa”. Añadió que ellos no tienen culpa de su “fracaso político”.

#Nacionales | @neftalizamorai dice estar decepcionado de las declaraciones del señor @RicardoLombanaG



"Nosotros no tenemos culpa de su fracaso político en las elecciones. Él no tiene control de sus diputados. Si no lo invitan, todo está mal" #RadioPanamá pic.twitter.com/CM4HWiLHaE — Radio Panamá (@radiopanama) December 30, 2024

#Nacionales | @neftalizamorai "Se los puedo decir categóricamente, el presidente no nos ha ofrecido absolutamente nada, fue un espacio para escucharlo. Todo lo que se dijo en privado, se ha compartido en público"#RadioPanamá pic.twitter.com/CByKMjpWGi — Radio Panamá (@radiopanama) December 30, 2024

La reunión a la que se refiere Lombana ocurrió el pasado miércoles 11 de diciembre. En su momento, la diputada Janine Prado, jefa de la bancada de Vamos, habló sobre el encuentro. Prado mencionó como punto clave de esa reunión los tiempos para el debate del proyecto de ley 163, que reforma la Ley 51 de la Caja de Seguro Social, ya que por esos días se insistía en que no se podía analizar antes del 31 de diciembre.

[Lea aquí: Reformas a la CSS: bancada Vamos pide al presidente Mulino debatir en enero para evitar un ‘navideñazo’]

En la conferencia del jueves 12 de diciembre el presidente Mulino se refirió a esa reunión y calificó el encuentro de “muy bueno”.