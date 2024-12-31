Panamá, 12 de junio del 2026
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    Cruce de acusaciones

    Lombana acusa a Vamos de negociar a espaldas del país; Zamora lo tilda de ‘fracasado político’

    El tema: una reunión entre Vamos y el presidente José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas, para hablar sobre las reformas a la Ley 51 orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).

    Eliana Morales Gil
    Lombana acusa a Vamos de negociar a espaldas del país; Zamora lo tilda de ‘fracasado político’
    Ricardo Lombana y Neftalí Zamora.

    Un duro cruce de palabras se generó este lunes 30 de diciembre entre el diputado de la bancada independiente Vamos, Neftalí Zamora, y el presidente del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana.

    El tema: una reunión entre Vamos y el presidente de la República José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas, para hablar sobre las reformas a la Ley 51 orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).

    Lombana, también excandidato presidencial, acusó a la coalición Vamos de pactar “negociaciones o acuerdos políticos” a espaldas del país. “Los panameños nos enteramos después de la reunión. Cuando nosotros hemos sido invitados a la Presidencia, siempre hemos publicado antes. No estamos de acuerdo con conversaciones que no sean de cara al país (…)”, aseguró Lombana en una entrevista con Radio Panamá.

    Zamora le respondió en la misma emisora que le parece “una falta de respeto” insinuar que Vamos “está haciendo negociaciones debajo de la mesa”. Añadió que ellos no tienen culpa de su “fracaso político”.

    La reunión a la que se refiere Lombana ocurrió el pasado miércoles 11 de diciembre. En su momento, la diputada Janine Prado, jefa de la bancada de Vamos, habló sobre el encuentro. Prado mencionó como punto clave de esa reunión los tiempos para el debate del proyecto de ley 163, que reforma la Ley 51 de la Caja de Seguro Social, ya que por esos días se insistía en que no se podía analizar antes del 31 de diciembre.

    [Lea aquí: Reformas a la CSS: bancada Vamos pide al presidente Mulino debatir en enero para evitar un ‘navideñazo’]

    En la conferencia del jueves 12 de diciembre el presidente Mulino se refirió a esa reunión y calificó el encuentro de “muy bueno”.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


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