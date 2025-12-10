Los aprehendidos de la operación Bávaro: Brands, la exreina y los tres hijos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Además de Héctor Brands Córdoba, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), detenido el pasado martes 9 de diciembre durante la operación Bávaro, el Ministerio Público también aprehendió a cuatro personas de su núcleo familiar: sus hijos Aldair Abdala Brands Cedeño, Aimar Abdala Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco, así como su expareja Eliana Janette Cedeño Delgado.

En la misma operación fueron capturados Yabel Anicellys Núñez Vásquez, Ediluz Anayansi Brands Hernández y Elvis Enrique Rodríguez, este último es el representante legal de la empresa Multi Servicios Modernos, S.A.

Yabel Anicellys Núñez Vásquez, actual pareja del exdiputado, fue miss belleza internacional 2016-20217.

La investigación surgió tras detectarse movimientos financieros por $27.9 millones en cuentas bancarias personales de Brands y en otras vinculadas a tres sociedades bajo su control y el de familiares. La pesquisa se fundamenta en informes de inteligencia de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que rastrearon depósitos por ese monto entre enero de 2019 y junio de 2025.

Según el informe, las cuentas de ahorro, corrientes y tarjetas de crédito a nombre de Brands, y de las sociedades Multi Servicios Modernos, Services Solutions y MSM Production & Consulting Corp., registraron depósitos por $27.9 millones y retiros por $28.3 millones.

Multi Servicios Modernos, S.A., recibió al menos $10,004,208 de pagos del Estado entre 2019 y 2025, según registros de pagos refrendados por la Contraloría General de la República. La mayoría provino de contratos con Etesa, que concentró casi la totalidad de los desembolsos.