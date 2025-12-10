Panamá, 10 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Investigación judicial

    Los aprehendidos de la operación Bávaro: Brands, la exreina y los tres hijos

    Juan Manuel Díaz
    El exdiputado Héctor Brands es investigado por la supuesta comisión de enriquecimiento injustificado y lavado de dinero. LP/Isaac Ortega

    Además de Héctor Brands Córdoba, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), detenido el pasado martes 9 de diciembre durante la operación Bávaro, el Ministerio Público también aprehendió a cuatro personas de su núcleo familiar: sus hijos Aldair Abdala Brands Cedeño, Aimar Abdala Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco, así como su expareja Eliana Janette Cedeño Delgado.

    +info

    Trasladan a Héctor Brands a Plaza Ágora para audiencias por caso de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado

    En la misma operación fueron capturados Yabel Anicellys Núñez Vásquez, Ediluz Anayansi Brands Hernández y Elvis Enrique Rodríguez, este último es el representante legal de la empresa Multi Servicios Modernos, S.A.

    Yabel Anicellys Núñez Vásquez, actual pareja del exdiputado, fue miss belleza internacional 2016-20217.

    Yabel Núñez Vásquez, una de las aprehendidas con la operación Bávaro. Foto: Tomada de Facebook

    La investigación surgió tras detectarse movimientos financieros por $27.9 millones en cuentas bancarias personales de Brands y en otras vinculadas a tres sociedades bajo su control y el de familiares. La pesquisa se fundamenta en informes de inteligencia de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que rastrearon depósitos por ese monto entre enero de 2019 y junio de 2025.

    Los aprehendidos de la operación Bávaro: Brands, la exreina y los tres hijos
    Uno de los hijos del exdiputado Héctor Brands, aprehendido en la operación Bávaro. LP/Isaac Ortega

    Según el informe, las cuentas de ahorro, corrientes y tarjetas de crédito a nombre de Brands, y de las sociedades Multi Servicios Modernos, Services Solutions y MSM Production & Consulting Corp., registraron depósitos por $27.9 millones y retiros por $28.3 millones.

    Multi Servicios Modernos, S.A., recibió al menos $10,004,208 de pagos del Estado entre 2019 y 2025, según registros de pagos refrendados por la Contraloría General de la República. La mayoría provino de contratos con Etesa, que concentró casi la totalidad de los desembolsos.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

