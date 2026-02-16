Los cinco diputados que más faltaron al pleno en enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El registro de enero muestra que Realizando Metas concentró dos de las ausencias más marcadas: Sergio Gálvez, con apenas 6% de asistencia, y Víctor Castillo, que no superó el 38%.

La Asamblea Nacional cerró enero de 2026 con un 96% de asistencia promedio al pleno, según el informe oficial de la Unidad de Estadística de ese poder del Estado.

No obstante, detrás de la cifra hay una constante: el quórum se sostuvo durante todo el mes, pero no equivale a presencia constante de los diputados electos, ya que el sistema contabiliza como asistencia la ocupación de la curul, incluso cuando el diputado principal se ausenta y es reemplazado por su suplente.

Ilustración generada con inteligencia artificial | Visualización basada en datos oficiales sobre la asistencia al pleno legislativo en enero de 2026. Fuente: Unidad de Estadística de la Asamblea Nacional.

Por bancadas

El reporte, que cubre el periodo del 2 al 31 de enero, muestra diferencias claras entre bancadas. Seguimos lideró con 100% de asistencia, seguida por Vamos (98%), el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con 96%; Realizando Metas (RM) y la bancada Mixta (95%). La lista continúa con el Partido Panameñista (94%) y Cambio Democrático (CD), con 91%, el menor promedio.

El reporte también destaca que la diputada Patsy Lee, quien no tiene bancada, también registró 100% de asistencia.

Patsy Lee, diputada del Partido Popular, en La Chorrera, circuito 13-4. Panamá Oeste. LP/Alexander Arosemena

Sin embargo, los datos muestran ausencias reiteradas de diputados principales, especialmente en las bancadas con menor desempeño colectivo. Entre los diputados principales con menor asistencia al pleno en enero figuran:

Sergio Gálvez (Realizando Metas): 6%

Benicio Robinson (PRD): 12%

Carlos ‘Tito’ Afú (Cambio Democrático): 38%

Orlando Carrasquilla (Cambio Democrático): 38%

Víctor Castillo (Realizando Metas): 38%

Sergio Gálvez, Benicio Robinson y Carlos Afú figuran entre los diputados más veteranos de la Asamblea, con décadas de presencia, no siempre continua, en la vida legislativa. El caso de Afú ilustra esa intermitencia: aunque ha ocupado la curul en distintos momentos, no logró la reelección entre 2019 y 2024 y retornó al pleno con las elecciones de mayo de 2024.

En contraste, Orlando Carrasquilla y Víctor Castillo se estrenaron como diputados el 1 de julio de 2024.

Cuando la silla no queda vacía

En todos estos casos, la curul no quedó vacía, porque los suplentes asumieron el escaño de forma regular, tal como permite el reglamento interno de la Asamblea.

El informe deja claro que la baja asistencia de un diputado principal no penaliza el indicador institucional, siempre que el suplente ocupe su lugar. El mecanismo garantiza continuidad legislativa, pero diluye la rendición de cuentas individual, ya que la estadística no distingue entre presencia del electo y reemplazo temporal.

Este es uno de los aspectos que se discute por estos días en la Comisión de Credenciales de la Asamblea, instancia legislativa que debate cambios al reglamento de la Asamblea. Hasta la semana pasada no se había logrado un consenso sobre el tema.

Asistencia al pleno por bancadas.

La situación se repite con fuerza en Cambio Democrático, la bancada con menor promedio del mes, donde dos de sus diputados principales no alcanzaron ni el 40% de asistencia. En Realizando Metas, pese a cerrar con 95% como bloque, el contraste interno fue marcado: mientras algunos diputados asistieron a todas las sesiones, otros estuvieron ausentes la mayor parte del mes.

El resultado final ofrece una fotografía más precisa del funcionamiento del pleno: el Legislativo sesionó sin interrupciones, pero no siempre con los mismos diputados.