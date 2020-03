Los diputados viajeros se saltaron el aislamiento social en tiempos de coronavirus

Al menos 20 diputados de la Asamblea Nacional viajaron entre finales de febrero pasado y comienzo de marzo a distintos países de Europa, y ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, varios de ellos no guardaron la cuarentena que recomiendan las autoridades de Salud para quienes hayan estado en países con casos de coronavirus.

De hecho, quien puso el tema en agenda fue la propia ministra de Salud Rosario Turner. “Yo tengo conocimiento de un par de diputados que estuvieron en España, en China, y no guardaron la cuarentena. Eso no es responsable, porque el vecino de al lado puede tener 65 años. Puede ser diabético, hipertenso, y lo puede estar llevando a una crisis por el coronavirus”, manifestó la funcionaria en un salón de la Asamblea Nacional el pasado lunes 16 de marzo, día en que contestó preguntas de los diputados sobre la epidemia y su impacto en Panamá.

Fue ese día cuando le solicitó a la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, que debía permanecer en su domicilio, ya que había mantenido contacto con alguien que, a su vez, tuvo contacto con una persona contagiada.

La reacción de la ministra surgió después de que Rodríguez contara que la madre de su chófer tiene coronavirus. Y ayer martes la diputada proclamó en el pleno legislativo que “a mi nadie me va a decir que no venga, que cuarentena, porque lo que no quieren es que hablemos, que nos callemos la boca y que después entonces vengan, unilateralmente, a través de decreto, a legislar por encima de la Asamblea".

Un vicepresidente en cuarentena

El que si se encuentra en su casa en cuarentena es el segundo vicepresidente de la Asamblea, Tito Rodríguez, militante del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). Rodríguez, narró a La Prensa que estuvo en Marruecos entre el 21 de febrero y el 6 de marzo, y regreso a Panamá, vía Madrid, España. Apenas llegó al país, decidió confinarse en su casa tal como lo recomiendan las autoridades de Salud, narró.

-¿Se hizo la prueba? Le consultó este medio. El diputado contestó que no hay necesidad porque no tiene ningún síntoma.

Pero, ¿cuáles son los diputados viajeros en tiempos de coronavirus? En caso de que los viajes hayan sido por motivos de trabajo, hasta ahora no hay datos disponibles en la página web de la Asamblea Nacional. Pero, es muy probable que lo hicieran con sus propios recursos. El legislativo tuvo un largo asueto en febrero pasado a partir del 21 de febrero, primer día de carnavales. Algunos diputados regresaron a laborar en la segunda semana de marzo.

No obstante, algunos han dejado las huellas de sus periplos al exterior en sus redes sociales. Es el caso de Jairo Bolota Salazar, del PRD, quien publicó fotos en su cuenta de Instagram de su gira por España. En una fotografía se le ve posando frente a la Puerta de Alcalá, en Madrid, y otra en un partido del Barcelona. También habrían viajado los perredistas Benicio Robinson, Raúl Pineda, y Melchor Herrera. Así como los esposos Sellhorn Vallarino, de Cambio Democrático (CD), su copartidaria Yanibel Ábrego, y Franscisco Pancho Alemán, del Molirena.

Mientras que el pasado martes 17 de febrero, se informó que se sancionó a un paciente que violó la cuarentena en La Chorrera. “Si la población insiste en no acatar las instrucciones del Ministerio de Salud, se verán obligadas a hacer cumplir las normas sanitarias”, aseguró el viceministro de Salud, Luis Francisco Sucre.