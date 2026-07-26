‘Los estaban enviando a morir’: el relato de un panameño que sobrevivió a la guerra entre Rusia y Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Camilo Florez sostiene que llegó al país europeo con la intención de colaborar en la defensa ucraniana, pero que la realidad que encontró fue distinta a la que esperaba.

Salió de Panamá convencido de que ayudaría en la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, regresó convertido en uno de los pocos panameños que puede contar cómo sobrevivió al frente de batalla.

Camilo Florez asegura que pasó de ser soldado a comandante de una unidad de combatientes extranjeros. Afirma que enfrentó bombardeos, sobrevivió a las trincheras y terminó denunciando presuntas violaciones de derechos humanos que, según sostiene, presenció durante su permanencia en Ucrania.

“Mi nombre es Camilo Florez. Pertenecía a dos unidades diferentes en Ucrania. Una de ellas fue Scala Regiment 425”, relató al reconstruir su experiencia en el conflicto.

Según su testimonio, durante su permanencia en Ucrania ascendió de rango conforme avanzaba la guerra. “Pasé por todas las etapas. Fui soldado, fui instructor, instructor general y llegué a ser comandante de la sección de extranjeros”, aseguró. Añadió que decidió contar su historia debido al creciente interés que ha despertado el conflicto en las redes sociales y a las interrogantes sobre el reclutamiento de extranjeros.

La llegada

Florez sostiene que llegó al país europeo con la intención de colaborar en la defensa ucraniana, pero que la realidad que encontró fue distinta a la que esperaba.

“Lo que viví en Ucrania fue mucho más que una guerra. Llegué con la intención de ayudar, pero terminé enfrentándome a una realidad marcada por la corrupción, la trata de personas y las violaciones de derechos humanos”, manifestó.

El panameño afirmó que, a raíz de esa experiencia, considera que la comunidad internacional debería ampliar su atención sobre el conflicto. “Creo que la comunidad internacional debe mirar más allá del campo de batalla y prestar más atención a las posibles violaciones de derechos humanos, la corrupción y las redes de explotación que pueden surgir en medio de una guerra”, sostuvo.

En su relato, Florez asegura que logró salir del país gracias al apoyo de contactos que, según él, mantenía con el Gobierno de Estados Unidos.

El episodio más crítico

Uno de los episodios que más recuerda ocurrió cuando, según afirma, recibió bajo su mando a 23 combatientes extranjeros, a quienes inicialmente se les había prometido un período de entrenamiento. “Se les había prometido 45 días de entrenamiento y, una vez firmaron un contrato a las cuatro de la tarde, a las siete de la noche me dieron la instrucción de enviarlos al frente de batalla en siete días”, relató.

Aseguró que advirtió a sus superiores de que muchos de esos reclutas no estaban preparados para combatir.

“Les dije que esas personas iban a morir porque muchos iban para médicos o para operar drones y se les estaban violando todos sus derechos. Me respondieron: ‘Esto es el ejército; aquí solamente se cumplen órdenes’”, recordó.

Florez afirmó que esa situación derivó en un enfrentamiento interno y que, tras atrincherarse con parte del grupo, lograron sobrevivir. También aseguró que posteriormente ayudó a sacar de Ucrania a varios de esos extranjeros, quienes, según dijo, actualmente permanecen en Colombia.

La denuncia

El panameño también denunció que, en su opinión, personas en condición de vulnerabilidad están siendo captadas para participar en el conflicto. “Actualmente sacamos a dos muchachos porque llegaron y ni siquiera sabían que estaban en Ucrania; posiblemente tenían un retraso mental”, afirmó.

Por último, hizo un llamado para que cese la guerra y para que se investiguen las condiciones en las que, según su versión, son reclutados algunos extranjeros. “Es hora de terminar esta guerra, que solamente está cobrando la vida de personas inocentes”, expresó.

Imágenes del panameño en el campo de batalla. Archivo

La Cancillería de Panamá informó esta semana que mantiene identificados a 15 panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania. De ese total, la entidad indicó que uno falleció mientras participaba en la guerra, mientras que los demás casos continúan bajo seguimiento consular, en la medida en que las circunstancias lo permiten.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que permanece monitoreando la situación y recabando información a través de los canales diplomáticos disponibles. Además, pidió a los panameños que no caigan en este tipo de ofertas de trabajo.