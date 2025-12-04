Los municipios más beneficiados con las transferencias del MEF: ¿cómo la política influye en la distribución de fondos públicos?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tolé y Bugaba, en Chiriquí; Aguadulce, en Coclé; Pedasí, en Los Santos; y Pinogana, en Darién, están entre los principales municipios beneficiados —al igual que San Carlos, en Panamá Oeste— por las transferencias de dinero que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectuó a discreción desde finales de 2024 y durante varios meses de 2025.

Se trata de distritos con características políticas especiales: tienen autoridades de los partidos Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD), o mantienen fuertes vínculos con el Partido Panameñista. Además, algunos de estos municipios están representados en la Asamblea Nacional por diputados de esos mismos partidos.

Tolé: ‘alerta’

Tolé, por ejemplo, primero recibió una transferencia de $150 mil, fondos refrendados por la Contraloría General de la República en noviembre de 2024.

Sin embargo, este no fue el único desembolso que el MEF le otorgó. De acuerdo con datos del presupuesto del municipio, documento publicado en la Gaceta Oficial 30203-B, este distrito obtuvo otras dos transferencias del gobierno central: una de $500 mil y otra de $316,215 para ‘subsidios’, lo que equivale a un total de $966,215 adicionales.

Ubicado en el occidente del país, cerca de la frontera con Costa Rica, Tolé tiene como alcaldesa a Eloisa Cedeño, quien en las elecciones de mayo de 2024 fue candidata suplente de Eliécer Castrellón. En esa contienda, Castrellón, un exmiembro del Partido Panameñista postulado por el Partido Popular, no solo fue elegido alcalde, sino que también ganó como diputado, cargo que ocupa actualmente.

Castrellón es actualmente el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, órgano que preside el diputado del Partido Panameñista, Jorge Herrera.

Mientras que la alcaldesa Cedeño fue recibida en julio de 2024 por el expresidente Ricardo Martinelli, quien en ese momento se encontraba asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá, para evadir su condena a más de 10 años de prisión por un caso de blanqueo de capitales.

Al exdiputado Juan Diego Vásquez, líder de la coalición independiente Vamos, le llamó la atención las transferencias a Tolé. “Alerta”, escribió en X y anexó documentos donde se sustentan los giros efectuados por el MEF.

Hay quienes insisten que lo denunciado corresponde al subsidio legal de los municipios. Eso es falso.

Miren por ejemplo Tolé.

Bugaba, otro municipio con suerte

Aproximadamente a 30 kilómetros de Tolé, está otro municipio bendecido con las controversiales transferencias del MEF: Bugaba, Chiriquí, que recibió al menos $600 mil. Tres de los montos de $150 mil se refrendaron el mismo día: 3 de diciembre de 2024. Pero en marzo de este año también recibió otros $150 mil.

El alcalde de este distrito es Rafael “Tito” Quintero, de CD.

Los diputados de esta zona son Ricardo Vigil y Ariana Coba, del Partido Panameñista. Ambos llegaron por primera vez al Palacio Justo Arosemena con las elecciones de mayo de 2024.

Aguadulce, fortín de Jorge Herrera

En Coclé, uno de los favoritos del gobierno, fue Aguadulce, que recibió tres generosas partidas. En diciembre de 2024, el MEF le dio $150 mil para ‘funcionamiento y asistencias sociales’.

Pero en octubre de ese año, ya había recibido otros $150 mil, pero de parte del Ministerio de Cultura, para la Fundación Distrito de Aguadulce, según consta en un acuerdo del municipio. En diciembre de 2024, también recibió otros $325 mil del Ministerio de Cultura para la logística y producción de las efemérides del 28 de noviembre y las actividades relacionadas con la Navidad y fin de año. Así se lee en otro acuerdo.

Esto significa que este distrito recibió al menos $625 mil en transferencias en tan solo tres meses.

En Aguadulce ocurre algo similar a lo que sucede en Tolé: el alcalde es Cristian Eccles, quien en los comicios de 2024 fue candidato suplente de Jorge Herrera. Herrera, además de ser reelecto como alcalde, también consiguió la reelección como diputado. En esta ocasión, optó por la Asamblea y delegó la administración de la comuna en Eccles.

No obstante, Herrera defiende las transferencias del MEF. Afirma que no hay nada ilegal. Sustenta que la Constitución y otras leyes permiten que los alcaldes puedan hacer algún tipo de gestión de recursos ante el Gobierno central. “El rol que juegan los gobiernos locales es el de buscar esos recursos que no llegan a través de los impuestos. La situación está difícil. En el interior del país, mucho más. Lo que el MEF hizo no está prohibido. El tema no es la transferencia de fondos; el tema es que se usen bien y no para otras cosas. De lo que hemos observado, estos recursos los solicitaron las alcaldías. Para manejarlos, tienen que ser aprobados por el consejo municipal y luego publicarlos en Gaceta Oficial”, manifestó en Telemetro.

Mientras que el caso de Pinogana, Darién, es otro que llama la atención. En total se le asignaron $450 mil. Una de $150 mil, recibió el visto bueno de la Contraloría el 2 de diciembre de 2024. Un día después, el 3 de diciembre, esta entidad le refrendó otras dos por $150 mil cada una.

La alcaldesa de Pinogana es Jannelle Dadineth González, de CD, quien también tiene otro sombrero: presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa).

San Carlos

Y está San Carlos, el más beneficiado con al menos $1 millón. El alcalde de San Carlos es Antonio “Pope” Bernal, miembro del partido Realizando Metas.

La otra autoridad política importante de esta zona es Edwin Vergara, diputado del circuito 13-3 (Chame y San Carlos, Panamá Oeste). Pertenece al Partido Panameñista.

En tres acuerdos municipales, el Municipio de San Carlos especifica cómo se habrían distribuyeron tres de los montos recibidos. Por ejemplo, de los $150,000 transferidos en diciembre de 2024, se asignaron $105,000 para donativos a personas, $21,600 para subsidios a las juntas comunales y $23,400 para la cuota patronal del Seguro Social.

Los $300,000 que el municipio recibió en febrero de 2025 fueron distribuidos de la siguiente forma: $255,000 en donativos a personas y $45,000 en subsidios para las juntas comunales.

Por otro lado, los $250,000 transferidos en septiembre de este año se destinaron de la siguiente manera: $192,900 en donativos a personas, $17,100 en subsidios para las juntas comunales y $40,000 para la cuota patronal del Seguro Social.

Los acuerdos fueron publicados en varias Gacetas Oficiales.