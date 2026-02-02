Los partidos blindan su ventaja rumbo a las próximas elecciones y recortan el espacio de los independientes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La CNRE aprobó una propuesta del PRD que limita el voto independiente en circuitos plurinominales. Partidos votaron en bloque y la libre postulación alertó desventaja.

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) puso sobre la mesa uno de sus puntos más controversiales: las reglas que determinan cómo se vota en los circuitos donde se eligen varios diputados. La propuesta presentada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), en nombre de los partidos políticos, se sometió a votación y obtuvo un respaldo amplio del bloque partidario representado en el foro.

El texto, que modifica el artículo 424 del Código Electoral, plantea un esquema con tres opciones: votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido; votar selectivamente por uno o más candidatos dentro de esa lista; o votar por un solo candidato de libre postulación. La diferencia central quedó escrita en la propia propuesta: el voto independiente sería estrictamente individual, sin listas y sin posibilidad de marcar a más de un candidato.

La propuesta recibió ocho votos a favor, emitidos por el PRD, Partido Popular, Molirena, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Partido Alianza, Realizando Metas (RM) y el Movimiento Otro Camino. En contra votaron seis representantes: libre postulación, Fiscalía Electoral, academia, ONG, empresa privada y trabajadores.

Algunos comentaron antes de votar. José Isabel Blandón, del Partido Panameñista, dijo que votaría a favor de la propuesta del PRD por “disciplina partidaria”. Alaín Cedeño, de RM, manifestó que “está convencido de que es lo mejor”.

Alma Cortés, de RM, interrumpió la votación para cuestionar el voto de la fiscalía electoral, pues a su juicio no tenía permitido votar sobre estos asuntos.

El artículo 424 entra al centro del tablero

La sesión marcó el reinicio del quinto bloque del proceso electoral dentro de la CNRE. Rubén González, director de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), abrió sesión con una frase breve: “lo que propongan los miembros”.

El magistrado Luis Guerra tomó entonces la palabra. “Abrimos el debate sobre propuestas para el artículo 424”, dijo, antes de conceder el turno al exdiputado Ricardo Torres, representante del PRD.

Sesión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Foto: Suministrada por el TE

Torres explicó que hablaba en nombre de los partidos políticos. Dijo que se habían reunido y que traían una propuesta conjunta para modificar esa norma. Pidió autorización para leerla y aclaró que se trataba de un ajuste adicional a la propuesta que ya había presentado el Tribunal Electoral.

Entonces leyó:

“En las circunscripciones plurinominales, los electores tendrán la opción de votar de la siguiente manera:

Por todos los candidatos de la lista de un solo partido político; o,

De manera selectiva, por uno o más candidatos dentro de la lista de un solo partido político; o,

Por un (1) solo candidato postulado por libre postulación.

En el caso de la libre postulación, el voto será estrictamente individual, no existirá voto por lista, ni se permitirá votar por más de un candidato de Libre Postulación”.

El exdiputado del PRD, Ricardo Torres, en la CNRE. LP/Anel Asprilla.

La justificación: ‘distorsión normativa’

Torres leyó también la justificación. Argumentó que la libre postulación constituye una modalidad de participación política “estrictamente individual”, basada en el respaldo directo del electorado acreditado mediante la recolección y validación de firmas.

Agregó que, a diferencia de los partidos, los candidatos independientes no constituyen organizaciones políticas ni presentan listas, por lo que no resulta jurídicamente procedente asimilar su participación al sistema de votación por lista.

Añadió que el texto vigente del artículo 424 contempla la posibilidad de votar por lista de libre postulación, lo cual, según su posición, genera una “distorsión normativa” al equiparar indebidamente a los candidatos independientes con los partidos políticos.

“La propuesta establece de forma expresa que en los circuitos plurinominales el voto por libre postulación se ejercerá únicamente por un candidato”, leyó, lo que elimina cualquier modalidad de voto por lista o por más de un candidato independiente.

Debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Foto: Suministrada por el TE

Fiscalía y TE: más opciones para el elector

Después de la lectura de Torres, la representante de la Fiscalía Electoral presentó una propuesta distinta: permitir el voto plancha también para la libre postulación en circuitos plurinominales.

El Tribunal Electoral ya había incluido una alternativa simular en su propuesta original. Guerra explicó el enfoque del TE como una forma de ampliar el derecho ciudadano a elegir.

“Si en un circuito plurinominal el ciudadano tiene derecho a escoger lo que por ley le corresponda a un circuito, ya sea uno, dos… siete, tiene derecho a siete votos”, añadió.

Bloise: ‘Estamos perdiendo el tiempo’

La intervención de Jorge Bloise, diputado de Vamos y representante del sector de libre postulación, subió el tono de la sesión.

Bloise afirmó que la propuesta del PRD, respaldada por los partidos, equivale a eliminar las listas independientes.

Diputado Jorge Bloise. Cortesía

“La propuesta que trae el PRD con los partidos políticos es eliminar las listas de libre postulación”, advirtió. Dijo que eso crea “una evidente desventaja y una evidente diferencia” entre las postulaciones partidarias y las candidaturas independientes.

En tono firme, se dirigió directamente al magistrado Guerra: “Señor magistrado, usted tiene un rol que jugar aquí, no podemos seguir violando los fallos de la Corte. Si aquí se van a traer propuestas en contra de lo que ya la Corte ha dictaminado, estamos perdiendo el tiempo”.

Bloise insistió en que no se puede llevar a la Asamblea una propuesta “evidentemente violatoria” de la libre postulación.

El antecedente judicial entra a la mesa

La intervención del diputado introdujo un antecedente judicial reciente. En un fallo publicado en la Gaceta Oficial Digital del jueves 20 de junio de 2024 (No. 30057), la Corte abordó los efectos de establecer diferencias entre candidatos postulados por partidos y por libre postulación en circuitos plurinominales.

El documento advierte que limitar mecanismos de participación “no solo atenta contra la democracia, sino también contra la posibilidad de acceder a ella, al limitar los mecanismos de cualquier ciudadano a acceder, en condiciones de igualdad, a un cargo público y de elección popular”.

La Corte también estableció que se crea una diferencia según la modalidad de postulación y que se otorgan ventajas a quienes pertenecen a partidos políticos, como la posibilidad de formar alianzas en circuitos plurinominales, algo que no ostentan los candidatos independientes.

Fachada de la Corte Suprema de Justicia, en Ancón. LP Isaac Ortega

Guerra: ‘Nosotros no votamos’

Guerra respondió que el Tribunal Electoral no podía impedir que los miembros presentaran propuestas. “Nosotros no votamos, son ustedes los que deciden”, dijo.

Bloise replicó: “Es un atentado a la democracia en el país”, y pidió al TE que juegue en serio su rol institucional.

El magistrado Luis Guerra. Cortesía/TE

El magistrado rechazó que se actuara contra la democracia. “Cuando usted recoge firmas, recoge firmas para usted. No se recoge firmas para Pedro, María o Juana”, respondió, subrayando el carácter individual de la libre postulación.

‘Sabor agridulce’, dice Nito Adames

La discusión sumó la intervención de Guillermo Antonio “Nito” Adames, representante de los medios de comunicación ante la comisión.

“Hay una inequidad evidente, resalta a la vista las asimetrías… Los beneficios que tienen los partidos no son los mismos de la libre postulación”, dijo.

Adames describió el momento con un “sabor agridulce” y recordó el impacto de la última elección: “No hemos aprendido nada, miren lo que ocurrió en las pasadas elecciones. 20 diputados de libre postulación. Juguemos las mismas reglas del juego”.

Así fue la votación

Con el debate sobre la mesa, la propuesta del PRD avanzó con el respaldo del bloque partidario. Ocho representantes votaron a favor: PRD, Partido Popular, Molirena, Panameñista, Cambio Democrático, Alianza, RM y Movimiento Otro Camino.

En contra votaron seis sectores: libre postulación, Fiscalía Electoral, academia, ONG, empresa privada y trabajadores.

La sesión cerró con las posiciones ya trazadas, mientras el artículo 424 sigue su recorrido dentro del paquete de reformas que la CNRE deberá consolidar antes de enviarlo a la Asamblea Nacional.

En la Asamblea, la propuesta será discutida en la Comisión de Gobierno, instancia legislativa que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Meta, colectivo que le dio luz verde a la propuesta de Torres.

El debate se anticipa aún más complejo.