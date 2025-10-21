‘Los partidos deben rendir cuentas detalladas’: Carlos Raúl Piad

Exclusivo Suscriptores

El empresario Carlos Raúl Piad aspira a la presidencia del Partido Panameñista en una elección interna marcada por las tensiones entre renovación y continuidad. Su contrincante es Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del colectivo.

Piad propone “rescatar al panameñismo de sí mismo”, con un discurso de autocrítica hacia la dirigencia y promesas de transparencia y reforma interna. En esta conversación con La Prensa, el dirigente explica por qué cree que el partido debe mantenerse en la oposición, cómo piensa financiar su campaña y qué papel juega la expresidenta Mireya Moscoso en su proyecto político.

¿Alguien le pidió que se bajara o hubo llamadas antes de su inscripción? Porque se habló de una nómina de consenso, pero al final usted se enfrentará al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera.

Mira, hemos estado conversando desde que se convocó a la convención, en octubre, y se ratificó el 7 de enero de 2025. He conversado con varios dirigentes, entre ellos Jorge Herrera, José Luis Popi Varela y Francisco Panchito Brea.

Siempre he dicho que antes de negociar posiciones dentro de una nómina hay que tener claridad sobre lo que queremos para el partido. Esa ha sido la principal diferencia: yo planteo una dirección muy distinta a la actual.

Hemos tenido dos derrotas consecutivas, en 2019 y 2024, y alguien debe asumir la responsabilidad. Si no analizamos nuestros errores, no podemos corregirlos.

Hasta hoy, ni el directorio del 2019 ni el del 2024 ha explicado las causas de esas derrotas. Obtuvimos 8% del voto presidencial en 2019 y apenas 5% en 2024. Algo pasó, y no es culpa de la membresía: es culpa de la dirigencia.

¿Cuáles son esos errores?

El principal error es que de los 11 miembros de la actual junta directiva, 10 fueron candidatos: a alcaldes, diputados, representantes o incluso a la presidencia de la República.

¿Dónde estaban el día de las elecciones? ¿En el partido o en sus campañas? Ese conflicto de interés, entre dirigir el colectivo y buscar un cargo, debilitó al panameñismo.

Su rival, Jorge Herrera, es diputado, alcalde de Aguadulce, presidente de la Asamblea y primer vicepresidente del partido. ¿Cómo ve esa multiplicidad de roles?

La pregunta que deben hacerse los convencionales es si realmente tiene tiempo para dirigir el partido. Yo estoy seguro de que no.

Me retiré de mis empresas en octubre pasado para dedicarme por completo a recorrer el país y escuchar a la base. Este trabajo no se puede hacer en los ratos libres.

Se habla de “rescatar al panameñismo”. ¿De quién hay que rescatarlo?

Probablemente de nosotros mismos. De las prácticas clientelistas que dominan desde hace 15 o 20 años. Hoy muchos preguntan primero “qué hay para mí” antes de pensar en soluciones.

Esa lógica —común a todos los partidos tradicionales— ha permitido que el poder legislativo influya demasiado en las estructuras partidarias. Hemos perdido la discusión ideológica. Los grandes temas nacionales no se debaten en el partido, sino en la Asamblea.

¿Hay diputados en su nómina?

Ninguno.

Su contrincante Jorge Herrera tiene en la nómina a diputados, a funcionarios de la Asamblea y a algunos representantes y corregimiento de distintos puntos del país. ¿Qué lectura hace usted de esto?

Más de lo mismo. Si tú analizas, ahí hay representantes de corregimiento, tres diputados para la primera, segunda y tercera vicepresidencias, no sé en qué tiempo, si tienen que manejar comisiones, tienen que atender sus circuitos, tienen que además trabajar en el área de la Asamblea discutiendo leyes nacionales, el presupuesto, no sé cómo lo van a hacer.

Yo creo que se cae su peso.

¿Cuál es su principal propuesta?

Una reforma de los estatutos que prohíba que los miembros de la junta directiva aspiren a cargos de elección dos años antes de los comicios. Además, quiero garantizar total transparencia en el uso de los fondos públicos.

Los partidos deben rendir cuentas detalladas: quiénes están en la planilla, cuánto se gasta y en qué. No basta con decir “un millón en giras” o “500 mil en capacitaciones”. Los recursos del subsidio electoral son dinero de los panameños, no de los partidos.

¿Debe el panameñismo ser oposición o aliado del gobierno de José Raúl Mulino?

Debemos ser oposición. La ciudadanía votó en 2024 para que lo fuéramos, y no aliados del gobierno.

Sus críticos aseguran que usted quiere entregarle el partido a Mulino a través de la expresidenta Mireya Moscoso. ¿Qué responde?

Mira, creo que con solo ver mi nómina se responde por sí solo. El primer paso que yo daré para reformar al Partido Panameñista es mantenernos en oposición. Ir al gobierno no nos va a llevar a una elección en el f2029.

Lo otro es entender ¿qué pasó con nuestros candidatos? ¿qué pasó con los resultados del 2024? Si no escuchamos a nuestros miembros, a nuestros candidatos que perdieron las elecciones pasadas, el partido no se va a reconstruir.

Si hay miembros del Partido Panameñista en el gobierno, esa es una decisión propia.

¿Qué rol juega la expresidenta Mireia Moscoso en su campaña? ¿Lo asesora? ¿Le da consejo? ¿Hablan por teléfono cada cuánto?

Mira, yo tengo una amistad con la señora presidenta Moscoso. Le tengo un gran cariño. Pero yo todas las veces que he tomado mis decisiones políticas las he tomado por mí mismo.

Yo fui jefe de campaña de José Miguel Alemán. Yo no pedí permiso a nadie para hacer eso. Yo renuncié de la institución que yo manejaba.

Un año antes me quité el sombrero de la institución y me puse el de jefe de campaña. Cuando yo fui el jefe de campaña de José Isabel Blandón en el 2018 y 2019, yo no le pedí permiso a nadie. Te puedo garantizar que dejé mis empresas por un año y medio para ser su jefe de campaña.

¿Cómo financia su campaña interna?

Hasta ahora la he financiado yo mismo, con apoyo puntual de un amigo, Raúl Adame. No aceptaré donaciones hasta que la candidatura esté ratificada oficialmente. Luego publicaré la lista de todos los aportes, con total transparencia.

¿Qué le diría al panameñista de base?

Que no pierda la esperanza. Entiendo la desilusión, pero este es el momento de corregir el rumbo. Si logramos hacer este cambio, el partido estará preparado para 2029.

Un mensaje final

El 23 de noviembre los convencionales decidirán. Ojalá voten con convicción y no por necesidad. Ese día no se juega un salario, se juega el futuro de Panamá.