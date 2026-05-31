Los viajes de los diputados ya cuestan más de $100 mil al Estado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un informe oficial de la Asamblea Nacional detalla que a seis diputados que viajaron a China le asignaron un total de $16,200 en viáticos.

Los viajes al extranjero realizados por diputados de la Asamblea Nacional superan los $100 mil en concepto de pasajes aéreos y viáticos.

Así lo detalla un informe oficial del Legislativo, que también revela cuáles han sido los destinos internacionales más frecuentes visitados por los diputados durante el período comprendido entre 2024 y 2026.

China, España, India, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, México y Colombia figuran entre los países incluidos en la agenda internacional del Órgano legislativo.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Administración y Finanzas, la actividad parlamentaria internacional ha incluido invitaciones a congresos, foros sobre tecnología y derechos humanos, cumbres, conferencias e intercambios interparlamentarios.

Las cifras

El costo total en viáticos y pasajes aéreos publicados en la sección de transparencia de la Asamblea para las misiones internacionales realizadas entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 asciende a $105,712. De ese monto, $61,300 corresponden a viáticos y $44,412 a pasajes aéreos.

El viaje más reciente y también uno de los más controversiales fue el realizado por seis diputados a la República Popular China entre el 1 y el 10 de mayo de este año. La delegación estuvo integrada por Patsy Lee, del Partido Popular; Roberto Archibold, del Partido Panameñista; Jairo Salazar y Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Didiano Pinilla y Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático (CD).

Un grupo de diputados viajó a China a inicios del mes de mayo. Tomada de redes.

Según la información oficial, la invitación fue realizada por el Gobierno chino con el propósito de “fortalecer los intercambios parlamentarios entre ambos órganos legislativos y abordar oportunidades de cooperación entre ambas naciones”.

A cada diputado se le asignaron $2,700 en viáticos, para un desembolso total de $16,200.

La visita se produjo en medio de las tensiones diplomáticas entre Panamá y China por la salida de un operador chino de dos puertos cercanos al Canal de Panamá y la retención de buques con bandera panameña en puertos chinos.

Sin embargo, los diputados defendieron la misión. “Vamos donde queremos ir porque somos libres”, respondió en su momento el diputado Jairo ‘Bolota’ Salazar.

Tras el viaje, la diputada Patsy Lee presentó un informe en el que detalló que la delegación visitó cuatro ciudades: Guangzhou, Shenzhen, Beijing y Tianjin. Durante la gira participaron en siete reuniones diplomáticas con representantes del Gobierno Central y de la Asamblea Popular Nacional de China.

“El objetivo fue fortalecer la diplomacia con una de las mayores potencias del mundo”, señaló la diputada.

Se incrementan las giras

La recopilación de la actividad parlamentaria internacional muestra que los viajes han sido más frecuentes durante los últimos meses.

Al inicio del actual quinquenio legislativo (2024-2029), las salidas al exterior eran limitadas. Durante julio y agosto de 2024 no se reportaron viajes oficiales.

Pero en septiembre de ese año, cuatro diputados viajaron a El Salvador invitados por la Asamblea Legislativa salvadoreña. La delegación estuvo integrada por Didiano Pinilla, de CD; Jorge Herrera, del Partido Panameñista; Neftalí Zamora, de la coalición Vamos; y Sara Magallón, diputada suplente del PRD. Todos integraban la Comisión de Asuntos Municipales.

Los diputados viajaron a El Salvador. Tomada de IG

A cada uno se le asignaron viáticos por $1,600. Zamora informó posteriormente que devolvió esos fondos.

Durante octubre y noviembre de 2024 se registraron tres nuevas misiones internacionales. Jamis Acosta, de Realizando Metas (RM), participó en una reunión del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, para la cual —de acuerdo al informe oficial—,recibió $4,800 en viáticos.

Por su parte, Roberto Archibold viajó a México para participar en actividades relacionadas con la representación del pueblo Ngäbe Buglé, con un pasaje valorado en $995. Mientras tanto, Joan Guevara recibió $1,200 en viáticos para asistir a una reunión del Mercosur en Uruguay, detalle el informe.

La actividad internacional se reanudó en enero de 2025. El diputado panameñista Edwin Vergara participó en un encuentro parlamentario en Santo Domingo, República Dominicana, para el que recibió $600 en viáticos.

Un mes después, Didiano Pinilla, quien entonces ocupaba la primera vicepresidencia de la Asamblea, recibió $3,600 en viáticos para asistir a una reunión del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) en Marruecos.

No se registraron nuevos viajes hasta junio de 2025, cuando los diputados Jairo Salazar, Lilia Batista y Yuzaida Marín visitaron Uruguay para participar en un congreso iberoamericano por la vida y la familia. El costo total de la misión, indica la Asamblea, fue de $7,578 en pasajes y $5,600 en viáticos.

En agosto de ese mismo año, Pinilla viajó a China para participar en un foro de intercambio amistoso en representación del Parlatino, para lo cual recibió $2,700 en viáticos. Ese mismo mes, Roberto Archibold se trasladó a Colombia para una capacitación sobre desarrollo urbano, con viáticos por $800.

Durante octubre, el diputado Julio de la Guardia, de CD, viajó a Madrid, España, para participar en un foro de inversión. El informe indica que recibió $4,787 para pasaje aéreo y $3,000 en viáticos.

El diputado Julio De la Guardia viajó a España en octubre de 2025 para el foro de inversiones. Cortesía

Asimismo, Manuel Cohen Salerno, diputado de CD, asistió a un foro contra el antisemitismo en Río de Janeiro, Brasil, para el que recibió $2,500 en viáticos. En tanto, Alaín Cedeño, de RM, participó en una reunión de mecanismo de consulta en Ecuador, con viáticos por $800.

En diciembre de 2025, Cohen Salerno volvió a viajar al exterior, esta vez a Washington, Estados Unidos. Según el informe, recibió $2,526.93 para cubrir el costo del pasaje. Lo acompañó el diputado panameñista José Luis Varela, quien recibió la misma asignación. Ambos participaron en una conferencia anual de presidentes legislativos.

Los diputados José Luis Varela (izq), Manuel Salerno, y Jorge Herrera, presidente de la Asamblea, en Washington, en diciembre de 2025. Tomada de redes.

“Se sostuvieron, además, múltiples reuniones oficiales en el Capitolio”, señaló Varela en el informe que presentó tras la visita.

Ese mismo mes, el diputado Carlos “Tito” Afú viajó a India para participar en una reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. La Dirección de Finanzas reportó una asignación total de $9,786.

Más salidas

Los viajes continuaron en 2026. En enero, el diputado Rogelio Revello, de RM, participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái. Según la Asamblea, recibió $7,229 entre pasaje y viáticos. A la misma actividad asistió el diputado Medín Jiménez, quien recibió una asignación similar.

Viaje de diputados a Emiratos Árabes Unidos.

A Barcelona, España, viajaron los diputados Isaac Mosquera y Roberto Archibold, ambos con viáticos por $1,500, según la documentación oficial publicada. Pero, posteriormente la Dirección de Finanzas aclara que fue anulado la asignación de los viáticos a Mosquera.

El actual primer vicepresidente de la Asamblea, Eduardo Vásquez, reconoce que este tipo de viajes genera debate por los costos que implican. A su juicio, “urge” que se deben revisar los procesos administrativos para evitar compras, por ejemplo, de pasajes aéreos a “costos exorbitantes comparados con precios del mercado”.

Sin embargo, considera que también es necesario valorar los beneficios de las capacitaciones y el intercambio de experiencias.

“Todas las empresas importantes del mundo invierten en capacitación buscando eficiencia y mejora continua. En el caso de la institución que representamos, entender y poner en práctica metodologías utilizadas en otros países que han contribuido al fortalecimiento institucional resulta positivo. Lo bueno se aprende y lo malo se desecha”, añadió.