Lotería Nacional confirma el fin de la Lotto y el Pega 3

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Lotería Nacional de Beneficencia anunció este martes 21 de abril de 2026 el cese de actividades de comercialización de los productos denominados lotería instantánea y lotería electrónica, entre ellos la Lotto y el Pega 3.

En un comunicado, la entidad informó que la medida se da en cumplimiento del fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de abril del 2026, que declaró nula la adenda No. 5 de 24 de febrero de 2023 al Contrato No. 2013(9)08 del 13 de marzo de 2013, suscrito entre la institución y la sociedad Scientific Games, LLC.

La suspensión de la comercialización de estos productos entró en vigor la noche de este martes 21 de abril, tras jugarse el sorteo correspondiente a esta fecha.

Lea aquí: La Corte anula el contrato de la Lotto y el Pega 3

La Lotería adelantó que se compromete a garantizar el pago de los premios válidamente emitidos y pendientes de reclamación, conforme a los términos, condiciones y procedimientos establecidos para cada producto.

La Sala Tercera de la Corte, a través de un fallo adoptado el 13 de abril pasado, decidió que es nula por ilegal la adenda 5 del contrato la cual había extendido la vigencia de la concesión por 10 años.