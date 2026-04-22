Panamá, 22 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Juegos de azar

    Lotería Nacional confirma el fin de la Lotto y el Pega 3

    Henry Cárdenas P.
    Lotería Nacional confirma el fin de la Lotto y el Pega 3
    Lotto de Panamá. Archivo

    La Lotería Nacional de Beneficencia anunció este martes 21 de abril de 2026 el cese de actividades de comercialización de los productos denominados lotería instantánea y lotería electrónica, entre ellos la Lotto y el Pega 3.

    En un comunicado, la entidad informó que la medida se da en cumplimiento del fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de abril del 2026, que declaró nula la adenda No. 5 de 24 de febrero de 2023 al Contrato No. 2013(9)08 del 13 de marzo de 2013, suscrito entre la institución y la sociedad Scientific Games, LLC.

    La suspensión de la comercialización de estos productos entró en vigor la noche de este martes 21 de abril, tras jugarse el sorteo correspondiente a esta fecha.

    Lea aquí: La Corte anula el contrato de la Lotto y el Pega 3

    La Lotería adelantó que se compromete a garantizar el pago de los premios válidamente emitidos y pendientes de reclamación, conforme a los términos, condiciones y procedimientos establecidos para cada producto.

    La Sala Tercera de la Corte, a través de un fallo adoptado el 13 de abril pasado, decidió que es nula por ilegal la adenda 5 del contrato la cual había extendido la vigencia de la concesión por 10 años.

    Lotería Nacional confirma el fin de la Lotto y el Pega 3

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Canal de Panamá adjudica por $17.5 millones la construcción de carreteras en la cuenca del río Indio. Leer más
    • PASE-U 2026: Ifarhu prepara primer pago por ACH y recomienda actualizar datos. Leer más
    • IMA: lugares de venta de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de abril. Leer más
    • Presidente Mulino deroga decreto que regulaba las plataformas de transporte. Leer más
    • Director de la ATTT: ‘El presidente es mi jefe y tiene la última palabra’. Leer más
    • Cepanim: más de 300 mil intentaron registrarse; MEF normaliza plataforma tras intermitencias. Leer más
    • Más de 15 mil personas se han registrado en las primeras horas para el retiro de los Cepanim. Leer más