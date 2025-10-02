Lujo sin impuestos: en un año, diputados importaron 20 vehículos con exoneraciones por más de $208 mil

Exclusivo Suscriptores

Mientras en la Asamblea se dilata la discusión de los cambios al reglamento interno, varios diputados siguen aprovechando los privilegios que les da el puesto y, en el último año, importaron vehículos con exoneraciones fiscales que suman $208,517.14, recursos que el Estado dejó de percibir.

Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, 19 diputados de distintas bancadas legislativas introdujeron 20 carros a Panamá, muchos de ellos de lujo, haciendo uso de una de las prerrogativas que les permite la normativa interna que data de hace tres décadas: adquirir hasta dos vehículos para su uso personal y el de sus familiares dependientes, libres del impuesto de introducción y de otros gravámenes, durante el quinquenio en el que ejercen el cargo.

De acuerdo con información que La Prensa solicitó a la Autoridad Nacional de Aduanas, se trata de automóviles cuyos costos, seguros y fletes (CIF, por sus siglas en inglés) suman $844,525.55. Y así, mientras el panameño promedio paga impuestos hasta por la compra de un vehículo usado, los legisladores acceden a descuentos impositivos que, en algunos casos, superan los $21,500.

La exoneración más alta

De acuerdo con el análisis de los 20 registros proporcionados por Aduanas, la mayoría de los que hicieron uso del beneficio llegaron por primera vez al Palacio Justo Arosemena el 1 de julio de 2024, mientras que el promedio de exoneración por vehículo es de $10,425.86.

El carro con la mayor exención fiscal es el que importó Claudina Herrera Rodríguez, diputada suplente de Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD): una camioneta Toyota Land Cruiser 300 de 2023 que costó $74,900 y por la que le exoneraron $21,533.75.

Buchanan, diputado del circuito 8-6, área que comprende los corregimientos de 24 de Diciembre, Tocumen, Las Mañanitas y Pedregal, también aprovechó la prerrogativa. Trajo una Toyota Land Cruiser Prado que costó $41,966.54 e implicó una exoneración de $12,065.38.

La Tundra de Jaime Vargas

Sin embargo, el auto más costoso es del expresidente de la Asamblea, el también perredista Jaime Vargas. Compró una Toyota Tundra por $79,775.75, con exoneración de $10,131.52.

Vargas tiene amplia experiencia en la técnica de usar las prerrogativas de la Asamblea para importar vehículos libres de impuestos. En el periodo pasado introdujo dos automóviles de alta gama: dos camionetas Lexus fabricadas en Japón. Una híbrida la adquirió en octubre de 2019, por $52,288, y la segunda, en octubre de 2022, por $78,705.

Un Porsche

Otros, como Abelardo Antonio Quijano, suplente de Rogelio Revello, del partido Realizando Metas (RM), optaron por el lujo. El diputado colonense importó un Porsche 911 Carrera 4S de 1996 que costó $66,623, con una exoneración de $19,154.11.

Yesica Romero García, de Cambio Democrático, también entró al club de las exoneraciones más costosas. La diputada de Bocas del Toro importó una camioneta Land Cruiser 2025 que costó $74,808.57, pero le exoneraron $21,507.46.

Marcos Castillero, otro de los perredistas expresidentes del Legislativo, también optó por un modelo similar. El político de Herrera adquirió una Land Cruiser 300 por un valor de $71,767.51, lo que implicó una exoneración de $20,633.16.

Didiano importó dos carros

Didiano Pinilla, de CD, y quien hasta el pasado 30 de junio fungió como segundo vicepresidente de la Asamblea, en un mes importó dos vehículos: una Nissan Frontier 2025 ($3,990.43 en exoneración) y luego un Toyota Land Cruiser Prado 2025 ($11,986.30 en exoneración), sumando $15,976.73 en beneficios fiscales.

En tanto que el panameñista Edwin Vergara, importó una Ford Ranger que costó $43,566.59, con una exoneración de $6,465.28

Toyota, la marca de la Asamblea

Sobresale la preferencia por la marca japonesa Toyota: 12 de los 20 vehículos importados pertenecen a esta marca, con modelos como Land Cruiser Prado, Fortuner, RAV4, Tundra y Yaris Cross. El Land Cruiser, en sus diferentes versiones, aparece en seis registros; es el favorito entre los legisladores.

Si se toma en cuenta la bancada a la que pertenecen, el Partido Revolucionario Democrático, con seis diputados, es la fuerza política que más se acogió al beneficio fiscal, seguido por Cambio Democrático y el Partido Panameñista con cuatro diputados cada uno. Completan la lista tres representantes de RM, mientras que la Libre Postulación y el Partido Popular registran un diputado cada uno.

Los diputados de la bancada independiente Vamos, no aparecen en el registro suministrado por la Autoridad Nacional de Aduanas, ni tampoco los del Movimiento Otro Camino.

Uno de las múltiples propuestas para modificar el reglamento de la Asamblea busca precisamente esto, limitar los privilegios de los diputados. Mientras la discusión de este tema sigue pendiente en el hemiciclo, los vehículos continúan rodando por las calles del país: como un recordatorio tangible de un beneficio que cuesta a los contribuyentes $208,517.14.