Panamá, 27 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    evento

    Lula da Silva llega a Panamá para el Foro Económico Internacional de la CAF

    José González Pinilla
    Lula da Silva llega a Panamá para el Foro Económico Internacional de la CAF
    Javier Martínez Acha (izq.), y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva​​ (centro). Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, arribó la tarde de este martes 27 de enero a Panamá, donde participará en el acto de inauguración del Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

    El evento se desarrollará los días 28 y 29 de enero en la ciudad de Panamá y reunirá a jefes de Estado, ministros, expresidentes, empresarios y líderes globales de la región.

    Lula da Silva fue recibido en el Aeropuerto Panamá Pacífico por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y forma parte del grupo de siete jefes de Estado que asistirán al foro.

    Posteriormente, también arribaron al país José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

    Lula da Silva llega a Panamá para el Foro Económico Internacional de la CAF
    José Antonio Kast, presidente electo de Chile (centro). Cortesía/Presidencia de la República

    Entre los asistentes confirmados al evento figuran el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), 16 ministros de Economía, cinco expresidentes y 19 cancilleres.

    El foro contará además con la participación de los principales empresarios de la región y líderes globales, con el objetivo de impulsar “acciones conjuntas que promuevan el crecimiento económico, la inclusión y la competitividad de América Latina”.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Leer más