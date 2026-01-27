Lula da Silva llega a Panamá para el Foro Económico Internacional de la CAF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, arribó la tarde de este martes 27 de enero a Panamá, donde participará en el acto de inauguración del Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El evento se desarrollará los días 28 y 29 de enero en la ciudad de Panamá y reunirá a jefes de Estado, ministros, expresidentes, empresarios y líderes globales de la región.

Lula da Silva fue recibido en el Aeropuerto Panamá Pacífico por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y forma parte del grupo de siete jefes de Estado que asistirán al foro.

Posteriormente, también arribaron al país José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile (centro). Cortesía/Presidencia de la República

Entre los asistentes confirmados al evento figuran el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), 16 ministros de Economía, cinco expresidentes y 19 cancilleres.

El foro contará además con la participación de los principales empresarios de la región y líderes globales, con el objetivo de impulsar “acciones conjuntas que promuevan el crecimiento económico, la inclusión y la competitividad de América Latina”.