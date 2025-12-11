Machado agradeció el apoyo de Panamá, país que resguarda las actas de las elecciones en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Después de llegar en horas de la madrugada a Noruega y agradecer el apoyo internacional, la líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este jueves 11 de diciembre con el presidente de la República, José Raúl Mulino, a quien le expresó su gratitud por el respaldo de Panamá.

Machado hizo su primera aparición pública en cerca de un año en Oslo, Noruega, lugar donde fue la ceremonia de su designación como Premio Nobel de la Paz 2025.

La líder opositora venezolana valoró el hecho de que el presidente Mulino fue el primero en apoyar internacionalmente la causa de ellos.

“Gracias a todo Panamá. El apoyo ha sido extraordinario para todos los venezolanos. Empezando porque nuestras actas están en Panamá resguardadas”, afirmó Machado haciendo referencia a los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio de 2024.

“Eso ha sido para los venezolanos una demostración de la confianza profunda que hay entre nuestras naciones. Es un pasado y un futuro común”, agregó Machado, en un comunicado divulgado por la presidencia de la República.

Por su parte, el mandatario panameño resaltó que el Premio Nobel que recibió Machado será un impulso que marcará un antes y un después para Venezuela.

“América Latina tiene un gran futuro en democracia. Aquellos países que tenemos democracia estamos haciendo un esfuerzo tremendo siempre para reforzarla y tenemos esperanza siempre de vida mejor. En dictadura no hay para dónde coger, es dictadura o dictadura. Represión y represión. Para nosotros, y lo estamos viendo; todos los países de América Latina que vivimos en democracia estamos resurgiendo en positivo y eso es fabuloso”, afirmó Mulino.

Machado llegó a Oslo después de una travesía desde Venezuela, tras salir en lancha hacia la isla de Curazao, luego viajar a Estados Unidos y finalmente a Noruega.

No llegó a tiempo para la entrega del premio, el cual fue recibido por su hija Ana Corina Sosa Machado.

Cabe recordar que Panamá custodia, desde enero de 2025, las actas de las elecciones del pasado 28 de julio de 2024 en Venezuela, que le dieron el triunfo al opositor Edmundo González Urrutia, como mandatario de esa nación.

Las actas están guardadas en una bóveda del Banco Nacional de Panamá hasta que puedan regresar a Venezuela.