Panamá, 11 de diciembre del 2025

    |
    Desde Oslo

    Minuto a minuto: María Corina Machado ofrece rueda de prensa; ‘voy a regresar a Venezuela’

    Katiuska Hernández
    11 dic 2025 - 11:53 AM
    La premio nobel de la paz, Maria Corina Machado. EFE/EPA/STIAN LYSBERG SOLUM NORWAY OUT

    La ganadora del premio Nobel de la Paz ofrece rueda de prensa junto a los miembros del Comité Noruego del Nobel desde Oslo.

    Ante la pregunta si pensaba postularse a la presidencia de Venezuela, Machado indica que “un día a la vez” y afirma que el presidente electo es Edmundo González Urrutia. Y promete desarrollar un sistema democrático que será referencia en el mundo. “Vamos a lograr lo que parece imposible, ese es el destino de Venezuela”.

    “Lo que estamos defendiendo es la voluntad de los venezolanos”, dijo María Corina Machado.

    “Nosotros vamos hasta el final”, dice María Corina Machado sobre el apoyo del gobierno de Estados Unidos y reafirma que efectivamente sí recibió respaldo para salir de Venezuela por parte de la administración de Donald Trump. Aunque reconoce que no tiene información sobre el ultimátum de Trump a Maduro.

    La migración ha sido uno de los procesos más desgarradores para el país”, admite Machado al señalar que entiende que la llegada de miles de migrantes pueden generar presiones internas en los países de acogida. “Queremos que todos regresen”.

    Son nuestros héroes y los primeros homenajeados cada uno de ellos”, indica María Corina Machado sobre los presos políticos.

    Me ha tocado decirle a las madres que sus hijos han sido detenidos”, confiesa Machado al dar a conocer el peso que ha sido la lucha por la libertad en Venezuela que ha dejado a cientos de presos políticos y torturados por el régimen.

    María Corina Machado habla con los medios de comunicación desde Oslo. EFE

    Las medidas del presidente Donald Trump han sido decisivas para llegar a este punto”, indica María Corina Machado sobre las acciones del gobierno de Trump contra el régimen de Maduro.

    La premio nobel de la Paz, afirma que la guerra que Maduro le ha declarado al pueblo de Venezuela ha causado mucho dolor. “Nunca habíamos visto este tipo de violencia contra el pueblo, es un terrorismo de Estado”.

    Machado reconoce que era un alto riesgo tanto salir de Venezuela para estar en Olso, como regresar. “Yo voy a regresar a Venezuela”, reitera.

    Se deben hacer profundas reformas en Venezuela para construir un nuevo marco legal”, afirma Machado al indicar que se deben crear incentivos para atraer la inversión internacional.

    La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. EFE

    ¿Qué intituciones reformaría primero en Venezuela? “La respuesta es todas. No se puede tener una economía vibrante sin el imperio de la Ley. Nadie va a invertir en un país donde no hay seguridad y valores”, responde.

    Hay que organizar el movimiento ciudadano para que esté listo para la transición, la coordinación con los aliados internacionales. Para la transición lo que será crucial”, explica en rueda de prensa la premio nobel de la Paz, María Corina Machado.

    Machado afirma que hay que prepararse para la transición en Venezuela.

    Mi vuelta a Venezuela será lo antes posible y no depende de la salida o no del régimen”, afirma María Corina Machado.

    ¿Cuál es su agenda? “Tomo cada día a la vez, planes hay muchos, pero ciertamente quiero compartir unas horas con colegas, con amigos y con mis hijos. Creo que debo hacer una visita a los doctores y hay cosas que debo cuidarme. Hay reuniones que serían de suma utilidad antes de ir a Venezuela".

    El régimen emplea como sangre de vida el dinero de estas cosas ilícitas y no es para darle de comer a los hambrientos o para abastecer a los hospitales que no tienen ni agua, utilizan esos fondos para oprimir a los venezolanos y para pagar a los que cometen crímenes”, denuncia Machado al insistir que se debe cortar el flujo de recursos a Maduro.

    Venezuela ya está ocupada, ya está invadida, por fuerzas totalitarias de la guerrilla, de Rusia, de Hizbolá”, dice Machado al señalar que le pide al mundo que le corte el acceso a recursos al régimen de Nicolás Maduro.

    “Si recibí ayuda de Estados Unidos”, dice María Corina Machado sobre su salida de Venezuela.

    Horas antes dio una rueda de prensa con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

