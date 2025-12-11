Minuto a minuto: María Corina Machado ofrece rueda de prensa; ‘voy a regresar a Venezuela’
La ganadora del premio Nobel de la Paz ofrece rueda de prensa junto a los miembros del Comité Noruego del Nobel desde Oslo.
Ante la pregunta si pensaba postularse a la presidencia de Venezuela, Machado indica que “un día a la vez” y afirma que el presidente electo es Edmundo González Urrutia. Y promete desarrollar un sistema democrático que será referencia en el mundo. “Vamos a lograr lo que parece imposible, ese es el destino de Venezuela”.
“Nosotros vamos hasta el final”, dice María Corina Machado sobre el apoyo del gobierno de Estados Unidos y reafirma que efectivamente sí recibió respaldo para salir de Venezuela por parte de la administración de Donald Trump. Aunque reconoce que no tiene información sobre el ultimátum de Trump a Maduro.
“El régimen emplea como sangre de vida el dinero de estas cosas ilícitas y no es para darle de comer a los hambrientos o para abastecer a los hospitales que no tienen ni agua, utilizan esos fondos para oprimir a los venezolanos y para pagar a los que cometen crímenes”, denuncia Machado al insistir que se debe cortar el flujo de recursos a Maduro.