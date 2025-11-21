Magistrado Arellano defiende rol del TE en las reformas electorales y recuerda que la Asamblea y Presidencia tendrán la decisión final

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, se refirió este jueves 20 de noviembre al rol de la entidad en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que integran partidos políticos, libre postulados, sociedad civil, entre otros.

Lo hizo en medio de cuestionamientos por propuestas de modificación recientemente aprobadas en la CNRE, particularmente el artículo 365, sobre las firmas que otorgan miembros de partidos políticos a candidatos y precandidatos por la libe postulación, que implicarían ahora una “renuncia tácita”.

Arellano recordó que lo que se aprueba en la CNRE luego será revisado por el pleno de los magistrados del TE para elaborar un proyecto de ley que irá a la Asamblea Nacional, cuyos diputados podrán también hacer modificaciones al texto. Consecuentemente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, tendrá que sancionar o vetar la ley para que finalmente quede o no promulgada.

“En la Asamblea los diputados finalmente determinaran qué se aprueba”, dijo el magistrado, antes de apuntar que no es correcto que se diga que el TE “aprueba o auspicia” algunas propuestas de partidos políticos.

“Aquí se presentan propuestas del TE, de los miembros y cualquier otra propuesta (...). El TE no vota, únicamente vota en caso de empate”, apuntó Arellano.

No obstante, el TE también sugiere propuestas de modificación dentro de la CNRE y vota si hay caso de empate, como reconoció Arellano.

Anteriormente, la modificación al artículo 365 propuesta por la representante del partido Realizando Metas (RM), Alma Cortés, fue cuestionada por distintos actores políticos, incluido el diputado Jorge Bloise, representante de la coalición Vamos en la CNRE.

También lo hizo el magistrado del TE Alfredo Juncá, quien criticó la propuesta y la consideró un “retroceso”.

Este jueves 20 de noviembre, ni Juncá ni Bloise estuvieron presentes en la sesión de la CNRE.

El lugar de la libre postulación en la mesa de la CNRE lo ocupó Ismael Atencio, representante de Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá, por parte de la coalición Vamos.

Junto a Arellano estuvo dirigiendo la mesa principal el magistrado del TE Luis Guerra y el director de Organización Electoral Rubén Darío González.

Información en desarrollo...

El cuarto bloque

Este jueves 20 de noviembre la discusión se centró en el cuarto bloque de artículos del Código Electoral que pretenden modificarse.

En este bloque se abarcó la discusión del artículo 373, sobre la paridad de género. En la actualidad, la norma indica que los partidos políticos deben postular 50% de mujeres y 50% de hombres del total de cargos por elección popular, a excepción del cargo de presidente.

Pero la norma incluye una “válvula de escape” que permite que si la Secretaría de la Mujer de un partido comprueba que hay menos mujeres que el porcentaje que hace la paridad, el partido puede postular hombres a esas candidaturas.

Según argumentaron algunos miembros de la mesa de la CNRE, la actual válvula de escape no permite la real participación de las mujeres. Sin embargo, hubo quienes argumentaron que “forzar” la participación de mujeres no era lo óptimo electoralmente.

Uno de los representantes del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) incluso llegó a sugerir que lo que pasa es que la válvula de escape funciona porque no hay “secretarías del hombre”. De allí se remarcó el ángulo de la discusión al plano de la existencia o no de una norma de este tipo.

Los miembros de la CNRE con derecho a voto tendrán que ponerse de acuerdo al respecto, de lo contrario, el TE analizará las propuestas para ver cómo quedan en el proyecto de ley de reforma al Código Electoral que se va a redactar.

Entre las propuestas de modificación que se sugieren está rechazar de plano cualquier candidatura que no cumpla con los principios del 50-50%.

La votación en la CNRE sobre esta modificación fue rechazada, porque hubo 10 abstenciones y 4 votos a favor.