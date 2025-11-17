Magistrado Juncá advierte de ‘retroceso’ al limitar firmas para candidatos de libre postulación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las recientes modificaciones aprobadas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que imponen límites más estrictos a las firmas que deben recolectar los candidatos por libre postulación, han generado un fuerte debate, con el magistrado del Tribunal Electoral (TE), Alfredo Juncá, entre los más críticos.

La propuesta —que modifica el artículo 365 del Código Electoral— establece que cualquier miembro de un partido político que firme en respaldo a un candidato independiente incurrirá en una “renuncia tácita” a su colectividad. Esta cláusula ha sido duramente cuestionada por sectores independientes, que la consideran una restricción a la participación ciudadana.

Juncá: ‘es un retroceso en nuestra democracia’

El magistrado Alfredo Juncá no ocultó su rechazo a las reformas. “La semana pasada se dieron modificaciones en la mesa de reformas electorales, la verdad que tristemente tengo que decir que no puedo estar de acuerdo con ella”, afirmó este domingo 16 de noviembre durante su participación en en los desfiles del día de los valores en Panamá Norte.

Juncá, con una década de experiencia en el ámbito electoral, advirtió que estos cambios deben analizarse con “paciencia”: “todos los panameños somos iguales ante la ley y, más aún, cuando existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el tema de la libre postulación, no puede ni el Tribunal Electoral ni la Comisión estar legislando en contra de su criterio”.

Para él, la medida simboliza un “retroceso” en la pluralidad política: “ir en contra de la pluralidad en la política realmente es un retroceso en nuestra democracia”.

Críticas a las nuevas reglas

Las reformas no solo reinstauran la renuncia tácita para quienes firman por independientes, sino que también endurecen otros requisitos: reducen el plazo para recolectar firmas y aumentan el porcentaje mínimo exigido, según el cargo y la circunscripción.

De acuerdo con críticos de la CNRE —entre ellos representantes de la coalición “Vamos” y otros sectores independientes—, estas modificaciones limitan el acceso democrático a la libre postulación y pueden desincentivar la participación de personas que no quieren depender de partidos tradicionales.

El diputado Jorge Bloise, representante de Vamos, ha sido especialmente el vocero: ha señalado que “los representantes de partidos se han unido para afectar lo que puede ser la libre postulación”, acusando además un “doble discurso” en la mesa de reformas