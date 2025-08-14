Magistrados del Tribunal Electoral en silencio ante polémico aumento salarial

Exclusivo Suscriptores

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Nota de Prensa NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) Alfredo Juncá, Narciso Arellano y Luis Guerra mantienen un silencio absoluto frente a la polémica por su nuevo salario, que asciende a 14 mil dólares mensuales, sumando sueldo y gastos de representación. Este incremento los iguala con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), generando cuestionamientos sobre la transparencia y la justificación de sus remuneraciones en medio de un debate público sobre prudencia fiscal y equidad en el sector público.

Quien sí se pronunció sobre este tema fue el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, quien exteriorizó a los magistrados del Tribunal Electoral su desacuerdo con este reciente aumento, que eleva sus ingresos en 14 mil dólares.

“Estoy en desacuerdo y pienso que esto no es cónsono con el mensaje que estamos enviando al país y al mundo sobre prudencia fiscal y un manejo riguroso de las finanzas públicas, con metas fiscales claramente establecidas”, afirmó.

Pese a sus objeciones, Chapman concluyó que “ellos tienen total autonomía de tomar esa decisión”.

Esta equiparación salarial se produce en un contexto de cuestionamientos sobre la austeridad y el uso de recursos públicos. Anteriormente, estos magistrados percibían un salario de 6 mil dólares mensuales, más 4 mil dólares en gastos de representación. Ahora, el salario base será de 10 mil dólares mensuales, más 4 mil dólares en gastos de representación, lo que supone un incremento total de 4 mil dólares.

Efecto cascada

Este ajuste salarial ocurre luego de que, a principios de año, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también aumentaran sus ingresos en 4 mil dólares, quedando igualmente en 14 mil dólares.

De hecho, los críticos de la medida pronosticaron en su momento que esto podría generar un efecto cascada, ya que otros funcionarios, por ley, podrían hacer el mismo reclamo, es decir, recibir igual remuneración que los magistrados del Órgano Judicial. Tal parece que así ocurrió con este nuevo caso del Tribunal Electoral.

Hasta el momento, ninguno de los magistrados del Tribunal Electoral se ha pronunciado al respecto, ni tampoco lo ha hecho la propia entidad.

Las normas

Al menos ocho funcionarios tendrían argumentos legales para reclamar ajustes similares, siguiendo el precedente establecido por la CSJ a principios de año y ahora por el caso del Tribunal Electoral. Además de los magistrados del TE, entre los posibles beneficiados estarían el procurador de la Nación, el procurador de la Administración y magistrados del Tribunal de Cuentas, así como otros funcionarios que podrían solicitar incrementos salariales bajo el mismo argumento.

Por ejemplo, el Código Judicial, en su artículo 411, indica que el procurador general de la Nación y el procurador de la Administración tendrán la misma categoría, remuneración, garantías, prerrogativas y restricciones que los magistrados de la CSJ.

A esto se suma que el Código Electoral, en su artículo 577, establece que los magistrados principales del Tribunal Electoral tienen los mismos privilegios y prerrogativas reconocidos a los magistrados de la CSJ y a los ministros de Estado. En ningún caso, sus sueldos y emolumentos podrán ser inferiores a los de dichos servidores.

Asimismo, los magistrados del Tribunal de Cuentas gozan de los “mismos derechos, emolumentos y prerrogativas reconocidos a los magistrados de la Corte”.