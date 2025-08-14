Panamá, 14 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    |
    PRESUPUESTO

    Magistrados del Tribunal Electoral en silencio ante polémico aumento salarial

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Magistrados del Tribunal Electoral en silencio ante polémico aumento salarial
    De Izq a der: Luis Guerra, Narciso Arellano, y Alfredo Juncá. Archivo

    Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) Alfredo Juncá, Narciso Arellano y Luis Guerra mantienen un silencio absoluto frente a la polémica por su nuevo salario, que asciende a 14 mil dólares mensuales, sumando sueldo y gastos de representación. Este incremento los iguala con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), generando cuestionamientos sobre la transparencia y la justificación de sus remuneraciones en medio de un debate público sobre prudencia fiscal y equidad en el sector público.

    +info

    Chapman pide por escrito frenar ajustes de jubilaciones y salarios en el Órgano Judicial y el Tribunal ElectoralEquiparación salarial: Magistrados del Tribunal Electoral ganan $14 mil como los de la Corte Suprema de Justicia

    Quien sí se pronunció sobre este tema fue el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, quien exteriorizó a los magistrados del Tribunal Electoral su desacuerdo con este reciente aumento, que eleva sus ingresos en 14 mil dólares.

    “Estoy en desacuerdo y pienso que esto no es cónsono con el mensaje que estamos enviando al país y al mundo sobre prudencia fiscal y un manejo riguroso de las finanzas públicas, con metas fiscales claramente establecidas”, afirmó.

    Magistrados del Tribunal Electoral en silencio ante polémico aumento salarial
    El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Foto: LP / Alexander Arosemena

    Pese a sus objeciones, Chapman concluyó que “ellos tienen total autonomía de tomar esa decisión”.

    Esta equiparación salarial se produce en un contexto de cuestionamientos sobre la austeridad y el uso de recursos públicos. Anteriormente, estos magistrados percibían un salario de 6 mil dólares mensuales, más 4 mil dólares en gastos de representación. Ahora, el salario base será de 10 mil dólares mensuales, más 4 mil dólares en gastos de representación, lo que supone un incremento total de 4 mil dólares.

    Efecto cascada

    Este ajuste salarial ocurre luego de que, a principios de año, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también aumentaran sus ingresos en 4 mil dólares, quedando igualmente en 14 mil dólares.

    De hecho, los críticos de la medida pronosticaron en su momento que esto podría generar un efecto cascada, ya que otros funcionarios, por ley, podrían hacer el mismo reclamo, es decir, recibir igual remuneración que los magistrados del Órgano Judicial. Tal parece que así ocurrió con este nuevo caso del Tribunal Electoral.

    Magistrados del Tribunal Electoral en silencio ante polémico aumento salarial
    La presidenta magistrada de la CSJ, María Eugenia López de Arias. Katiuska Hernández

    Hasta el momento, ninguno de los magistrados del Tribunal Electoral se ha pronunciado al respecto, ni tampoco lo ha hecho la propia entidad.

    Las normas

    Al menos ocho funcionarios tendrían argumentos legales para reclamar ajustes similares, siguiendo el precedente establecido por la CSJ a principios de año y ahora por el caso del Tribunal Electoral. Además de los magistrados del TE, entre los posibles beneficiados estarían el procurador de la Nación, el procurador de la Administración y magistrados del Tribunal de Cuentas, así como otros funcionarios que podrían solicitar incrementos salariales bajo el mismo argumento.

    Por ejemplo, el Código Judicial, en su artículo 411, indica que el procurador general de la Nación y el procurador de la Administración tendrán la misma categoría, remuneración, garantías, prerrogativas y restricciones que los magistrados de la CSJ.

    A esto se suma que el Código Electoral, en su artículo 577, establece que los magistrados principales del Tribunal Electoral tienen los mismos privilegios y prerrogativas reconocidos a los magistrados de la CSJ y a los ministros de Estado. En ningún caso, sus sueldos y emolumentos podrán ser inferiores a los de dichos servidores.

    Asimismo, los magistrados del Tribunal de Cuentas gozan de los “mismos derechos, emolumentos y prerrogativas reconocidos a los magistrados de la Corte”.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • ¿De dónde proviene la mayoría de los abogados en Panamá?: un análisis histórico. Leer más
    • Emily Santos es descalificada tras romper récord panamericano junior. Leer más
    • Panamá y Estados Unidos inician en Washington sesiones de comités técnicos del Tratado de Promoción Comercial. Leer más
    • Corte Suprema elimina compensación de retiro para sus magistrados. Leer más
    • Tal Cual del 12 de agosto de 2025. Leer más