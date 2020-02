Todo por mantener el poder

POLíTICA. EL CASO DE ÁLVARO COLOM Y SU ESPOSA, SANDRA TORRES

“En la guerra y en el amor: todo se vale”. Este es un dicho popular que podría aplicarse muy bien en la política.

Para hacerse del poder muchos políticos o aspirantes a políticos hacen las cosas más inimaginables.

Uno de los casos más sonados en el mundo es el protagonizado por el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y su ahora exesposa Sandra Torres.

Todo empezó en abril pasado, cuando ambos decidieron poner fin a 14 años de pareja (seis de noviazgo y ocho de matrimonio) firmando el divorcio.

Torres, hasta entonces primera dama de Guatemala y considerada por la prensa de ese país como una mujer de gran personalidad, fuerte carácter y decisiva influencia en Colom, hizo el anuncio. Dijo que su decisión se daba para “evitar el desgaste en las instituciones y el sistema de justicia. Prefiero llevarme yo el desgaste”, aseguró en público.

Y es que el hecho de ser la esposa de Colom le ponía freno a sus intenciones de convertirse en la sucesora de su exesposo en 2012 en las elecciones del 11 de septiembre próximo, teniendo en cuenta que la Constitución guatemalteca en su artículo 186 prohíbe aspirar a ese cargo a los familiares directos de quienes han sido presidentes. En el caso de Torres es ubicada en el primer grado de afinidad por ser esposa.

Pero ella insiste en que la norma no habla de los cónyuges. “Me estoy divorciando del Presidente, pero me estoy casando con el pueblo (...) esta es la razón porque el Presidente y yo anteponemos los intereses del país y no nuestros propios intereses”, expresó. Entre lágrimas dijo: “Es una decisión muy difícil, un gran cambio en mi vida”.

Tras 90 días, Torres presentó su candidatura a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza, partido que mantiene a su ahora exesposo en el poder desde enero de 2008.

La oposición y otros sectores dijeron que era una separación “ficticia”, a lo que Colom respondió que sería una separación “física y real y que más allá de las disposiciones legales, el divorcio obedece a cuestiones privadas”, versión que no aclaró.

Sin embargo, el pasado 29 de junio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala rechazó la inscripción de Torres como candidata a la Presidencia de cara a las elecciones del 11 de septiembre de este año alegando “fraude de ley”, es decir, que realizó una acción para evadir una norma.

Torres y su equipo no se quedaron de brazos cruzados y volvieron a presentar la documentación, pero el TSE negó la inscripción. Elevaron el caso a la Corte de Apelaciones que acogió un recurso de amparo y levantó de forma provisional el veto impuesto por el TSE. Esta decisión le daría luz verde para que inscriba su candidatura. No obstante, el TSE anunció que apelará.

Es decir, el último capítulo de esta historia está por escribirse.

Puede interpretarse como el rompimiento de una promesa o un pacto de los dos protagonistas. Pero como bien lo escribió el periodista del El País de España Pablo Ordaz, “en el amor, como en la política, las palabras se las lleva el viento”.