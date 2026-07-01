Manuel Cohen, de CD, sería el primer vicepresidente junto a Shirley Castañedas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El diputado Manuel Cohen, del partido Cambio Democrático (CD), será el candidato a la primera vicepresidencia de la Asamblea en la nómina de la candidata oficialista Shirley Castañedas.

“Asumo este reto con profunda responsabilidad y compromiso por nuestro país”, anunció Cohen en un mensaje a través de redes sociales.

El anuncio lo hace luego de que la bancada de CD se reuniera con el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas.

“Es un honor acompañar en esta fórmula a la diputada Shirley Castañedas”, dijo.

El candidato a segundo vicepresidente que acompañará a Castañedas les el diputado Joan Guevara, del partido Alianza.