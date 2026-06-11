Manuel Samaniego renuncia a la Coalición Vamos y a su bancada en la Asamblea Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El diputado independiente Manuel Samaniego anunció su renuncia a la Coalición Vamos y a la bancada independiente Vamos dentro de la Asamblea Nacional, alegando diferencias de criterio y defendiendo su libertad de conciencia en la toma de decisiones.

A través de un comunicado, Samaniego señaló que su “independencia de criterio no es negociable” y afirmó que fue elegido por los ciudadanos para actuar con libertad de conciencia, analizar cada tema por sus méritos y tomar decisiones pensando en el bienestar del país.

Comunicado del diputado Manuel Samaniego.

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