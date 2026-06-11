Panamá, 11 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Manuel Samaniego renuncia a la Coalición Vamos y a su bancada en la Asamblea Nacional

    Getzalette Reyes
    Manuel Samaniego renuncia a la Coalición Vamos y a su bancada en la Asamblea Nacional
    En la imagen el diputado Manuel Samaniego. LP/Itzaly Pérez

    El diputado independiente Manuel Samaniego anunció su renuncia a la Coalición Vamos y a la bancada independiente Vamos dentro de la Asamblea Nacional, alegando diferencias de criterio y defendiendo su libertad de conciencia en la toma de decisiones.

    A través de un comunicado, Samaniego señaló que su “independencia de criterio no es negociable” y afirmó que fue elegido por los ciudadanos para actuar con libertad de conciencia, analizar cada tema por sus méritos y tomar decisiones pensando en el bienestar del país.

    Manuel Samaniego renuncia a la Coalición Vamos y a su bancada en la Asamblea Nacional
    Comunicado del diputado Manuel Samaniego.

    Información en desarrollo...

    Getzalette Reyes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cepanim: MEF comenzará entrega a beneficiarios desde el 15 de junio. Leer más
    • Gasolina y diésel bajan de precio este viernes en todo el país. Leer más
    • Declaran causa compleja la investigación contra Héctor Brands. Leer más
    • Siete constructoras pujan por contrato de $300 millones en corredores. Leer más
    • ‘Project Panama’: la operación secreta de Anthropic para comprar, escanear y destruir libros. Leer más
    • Fiscalía Anticorrupción allana sede de la Conusi en investigación por presunto peculado. Leer más
    • NOAA prevé que El Niño se mantenga hasta 2027; el Canal de Panamá se prepara para un posible déficit hídrico. Leer más