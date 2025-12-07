Panamá, 07 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CONVOCATORIA

    Marcha por la paz y la libertad reúne a cientos de venezolanos en Panamá

    Getzalette Reyes
    Marcha por la paz y la libertad reúne a cientos de venezolanos en Panamá
    Marcha por la paz y la libertad, efectuada este sábado en la cinta costera, ciudad de Panamá. LP Elysée Fernández

    Cientos de venezolanos participaron este sábado 6 de diciembre en la ciudad de Panamá en las marchas globales “por la paz y la libertad”, convocadas por la líder opositora María Corina Machado.

    “Quiénes somos… Venezuela. Qué queremos… libertad”, fueron algunas de las consignas que se escucharon en la cinta costera, donde se desarrolló la actividad, a pocos días de que Machado reciba el Premio Nobel de la Paz 2025, el próximo 10 de diciembre.

    “Queremos demostrarle al mundo que estamos orgullosos de que tenemos una Premio Nobel que es una persona que ha luchado por la paz, la libertad, la esperanza no solo de Venezuela, sino de toda una región”, expresó a medios locales Ricardo Contreras, del Comando CONVZLA Panamá.

    Marcha por la paz y la libertad reúne a cientos de venezolanos en Panamá
    Marcha por la paz y la libertad, efectuada este sábado en la cinta costera, ciudad de Panamá. LP Elysée Fernández

    “Que viva Venezuela libre, hasta el final con María Corina Machado”, manifestaron los asistentes a la marcha. Otros también agradecieron el respaldo de Panamá en su lucha por lograr “la libertad”.

    La marcha inició en la cinta costera y avanzó hasta la Plaza de la Democracia.

    Marcha por la paz y la libertad reúne a cientos de venezolanos en Panamá
    Marcha por la paz y la libertad, efectuada este sábado en la cinta costera, ciudad de Panamá. LP Elysée Fernández
    Marcha por la paz y la libertad reúne a cientos de venezolanos en Panamá
    Marcha por la paz y la libertad, efectuada este sábado en la cinta costera, ciudad de Panamá. LP Elysée Fernández

    “Este sábado tenemos una gran oportunidad, vamos a ratificar este mensaje en la marcha por la paz y la libertad. Mientras el régimen (Gobierno de Nicolás Maduro) trata de esconder este logro increíble, ese reconocimiento que nos hace el mundo entero a los venezolanos, nosotros vamos a encender una luz en las principales ciudades del mundo. Cada antorcha, cada vela, cada luz va a ser un grito por la paz y la libertad de Venezuela”, había expresado Machado al hacer la convocatoria.

    Marcha por la paz y la libertad reúne a cientos de venezolanos en Panamá
    Marcha por la paz y la libertad, efectuada este sábado en la cinta costera, ciudad de Panamá. LP Elysée Fernández

    Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según anunció el Comité Nobel noruego.

    El Comité confirmó el pasado 14 de noviembre que Machado viajará a Oslo para recibir el premio.

    Esta semana, el Gobierno de Paraguay anunció que su presidente, Santiago Peña, viajará a Noruega para acompañar a la opositora Machado, al igual que lo harán los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa.

    Getzalette Reyes

    Portadista

