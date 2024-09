Marco Andrade: ‘El pueblo tendrá que tomarse las calles’

Escuchar audio noticia

¿A qué se opone Conusi?

El gobierno decidió una metodología que implica que ellos van a ser los facilitadores, que las reuniones serán en la Presidencia sin acceso de los medios, que son dos mesas y quiénes participan. Nosotros no definimos nada. Todo fue imposición.

¿Cómo proponían hacerlo ustedes?

Que tuviéramos un diálogo. Ponernos de acuerdo en eso que mencioné. Pero dijeron que no era diálogo, sino conversación, y han ido variando el nombre.

¿Cuál es exactamente la diferencia?

Diálogo es más compromiso de ambas partes. Conversación, al final ellos deciden qué usan y qué no. Unilateralmente.

¿No es tarea del gobierno evaluar las propuestas frente a su obligación con el país? Gobernar es decidir, ¿no?

¿Mulino es dueño del Seguro? ¿El gobierno lo es? ¿O somos todos? ¡Diálogo!

La mesa ya está. ¿Van a participar o no?

El miércoles tratamos de que se discutiera la metodología y nos dijeron que no. Que entregáramos nuestra propuesta ahí porque esas eran las reglas, y que si no nos gustaba podíamos irnos. O sea, que les da igual si estamos o no.

Mañana hay reunión: ¿van a ir?

Estamos viendo. La directiva del Seguro validó mediante resolución que un porcentaje de la mina vaya al IVM. Ese es un tema cerrado y no negociable. ¿Qué buscan? Revivir la mina. Aquí no se respeta la voluntad del pueblo, el equilibrio, el diálogo. Al final el gobierno va a presentar un proyecto unilateral, en fiestas patrias o año nuevo. Eso es lo que pasará.

¿Prefieren no presentar su propuesta a hacerlo y que quizá sea incluida?

Lo tenemos que evaluar. Y no le están dando la misma importancia a la mesa de atención médica que a la de pensiones. A la de las pensiones llegó un consultor a defender la privatización del Seguro.

¿Qué consultor?

No tengo el nombre, pero se pasó explicando las bondades de la privatización. Habló de Chile, Ecuador, Perú, Colombia. En Chile las pensiones son del 15% del salario. Miserable. ¿Eso quieren?

¿Y ese experto no habló de Costa Rica, que no tiene el sistema privatizado, y de Uruguay, sistema similar al nuestro?

No. Su orientación es la privatización.

¿Por qué se oponen a dividir el asunto?

Debe ser una sola mesa integral.

¿Qué sugieren, si ya ha habido muchos diálogos y el problema sigue ahí?

El problema es que los que gobiernan hoy gobernaron ayer, y permitieron el robo, la evasión y el negociado de las medicinas. Chapman viene del PRD y Dino Mon en el 2005 presentó la propuesta de dividir a los asegurados. Seamos serios.

¿El ministro Chapman viene del PRD?

Bueno, ellos. Su familia.

¿Por qué se oponen a que Dino Mon sea el facilitador del tema pensiones?

Él está vinculado a las aseguradoras privadas, donde si alguien se muere antes de jubilarse, la plata le queda a la aseguradora. A ellos les está haciendo él el trabajo.

¿A qué facilitador propone usted?

Eso debe ser producto de un acuerdo.

Pero con ustedes nunca hay acuerdo...

Porque hay intereses. Nosotros defendemos al pueblo; ellos, a los empresarios.

¿Y por qué se oponen a que el ministro de Salud lidere la mesa de atención?

Todos ellos son jueces y parte. Todos han dicho que hay que subir la edad de jubilación y las cuotas, y bajar las jubilaciones… ya sabemos lo que ellos quieren.

También sabemos que ustedes quieren exactamente lo contrario, ¿o no?

Correcto. Así es.

¿Entonces por qué no van y lo discuten?

Eso queremos, pero en un diálogo con reglas del juego acordadas entre todos.

¿Por qué se oponen a que las mesas tengan fecha límite el 31 de octubre?

Esto es un problema muy serio como para resolverlo como ellos quieren. Hay que hacer muchas discusiones y análisis.

¿Se le siente intransigente o son ideas?

Ahora el gobierno y los empresarios se están imponiendo.

¿Ustedes ya entregaron su propuesta?

¿Por qué tenemos que entregarla bajo esas reglas del juego impuestas?

¿Entonces no la entregarán?

Depende del comportamiento de ellos.

¿Cuál es su propuesta para el IVM?

Hay propuestas viables. El 10% del Canal, el 10% de las concesiones de fibra óptica, el 25% del Fondo Fiduciario, el 10% de las empresas privatizadas, y otras...

¿De dónde salen esos números?

Todos se sustentan, según lo ha evaluado nuestro equipo interdisciplinario.

¿Dónde han tenido éxito sus ideas?

De 30 países que cambiaron del sistema solidario al individual, 18 han regresado al solidario. México estableció pensiones mínimas. En El Salvador aumentaron hacia el 30 % las pensiones…

Y China subió la edad de jubilación...

¿Y por eso tenemos que subirla acá?

Si eso que ustedes proponen se diera, ¿cuánta plata obtendría el IVM?

En su momento lo explicaríamos.

¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Hablamos de 100, 500, mil millones?

Nadie sabe. Necesitamos la base de datos con la que la OIT hizo el estudio.

Ya la OIT publicó informes del déficit.

Pero queremos la base de datos para saber cómo llegaron a esas conclusiones.

¿Cómo debe ser cubierta la necesidad de los jóvenes de hoy, si la tasa de natalidad y los cotizantes han bajado?

Hay un problema de desempleo, informalidad y subcontrataciones en la pública que evaden el Seguro. En la privada, más.

¿En qué ministerio se evade el Seguro?

En todos. En todos.

El sistema se diseñó para gente que vivía 60 años. Ahora viven 78. ¿Cómo se financia ese hueco?

El gobierno debe abandonar su política neoliberal y pensar en los panameños, no solo en los empresarios.

Las mesas son para recibir propuestas puntuales sobre dos temas, no son un diálogo del modelo económico, ¿o sí?

Es un problema integral.

En concreto, ¿cómo debe ser resuelto?

Respetando los derechos humanos. ¿O usted no cree que merecemos dignidad?

¿De dónde debe salir la plata si bajó la natalidad y aumentó la informalidad?

Del Estado.

Son $3,200 millones al año hasta el 2080. ¿De dónde va a salir esa plata?

Necesitamos data para saber. Los empresarios quieren hacer negocios. Conep nombró a un empresario de aseguradoras en la directiva del Seguro. No tengo el nombre aquí, pero con Mon los planetas se están alineando con las aseguradoras.

¿Quién los está asesorando a ustedes?

Asesores legales, médicos, economistas y sociólogos. Por ejemplo, William Hugues, Maribel Gordón y Ana Patiño.

¿Por qué sienten que son ustedes los que deben definir lo que va a ocurrir con el Seguro, y no los profesionales, el sector privado y el gobierno por igual?

Porque somos los trabajadores los que necesitamos las pensiones. Los otros ya tienen sus millones en el banco…

La mayor parte del sector privado son empresas pequeñas y medianas, no grandes. Y todos pagan por igual...

Pero la prioridad son los trabajadores.

¿Qué harían si la mayoría propone cambiar las variables paramétricas?

El pueblo tendrá que tomarse las calles como se las tomó con la minería. Yo era dirigente y estuve en esa lucha.

¿Qué les dice a los microproductores que quebraron por esos cierres?

Demanden a los gobernantes que crearon el problema. La lucha fue patriótica.

¿Para qué piden un diálogo si solo van a aceptar su propuesta como buena?

¿Quién tiene el poder para imponer? El gobierno dice ser empresarial. Ellos quieren que aceptemos su propuesta de bajar las pensiones y aumentar la edad.

¿Ellos propusieron eso? ¿No están apenas recibiendo las propuestas?

Todos sabemos ya lo que ellos quieren.

¿Entonces van para la calle?

Si sigue la imposición, ¿qué queda? Luchar. Quieren privatizar el Seguro.

¿Mulino no ha dicho reiteradamente que eso no es siquiera una posibilidad?

Ya está privatizado el servicio de aseo. Por ahí empiezan. Eso ya está andando.

¿Conusi lo lidera Suntracs o usted?

Conusi tiene estructura democrática y dirigentes sindicales. Yo soy el secretario general, pero yo no mando. Mandan las bases. Y Suntracs es un gran sindicato, con gran experiencia de lucha.

¿Qué daño le han hecho los gremios al Seguro? ¿O piensa que han aportado?

Los gremios son minoría. Los poderosos son los empresarios con los gobiernos corruptos que se han robado la plata. Hay que obligar a los morosos a pagar y meter en la cárcel a los que se roban las cuotas.

Aunque se recauden los $260 millones adeudados, no se cubre el déficit causado por el diseño de un sistema desfasado con la realidad demográfica.

Pero tenemos que resolver el problema del desempleo, la inestabilidad laboral y contratación de los trabajadores.

¿Cómo califica la representación de los obreros en la directiva del Seguro?

Ellos están en minoría en comparación con el gobierno y los empresarios.

¿Cómo eligen a ese representante de los trabajadores para esa directiva?

Se hace un debate con la estructura.

No los cambian hace años. ¿No debe haber alternabilidad en esos puestos?

Eso es potestad de las organizaciones.

¿A cuántos grupos aglutina Conusi?

Más de 20, más de 100,000 trabajadores. Siempre se integran nuevos…

¿Pero cuántos son hoy?

No le puedo dar una cifra exacta.

Si son más de 100,000, ¿por qué menos del 25% votó por Maribel Gordón?

Usted no me llamó para ese tema.

Si no representan ni a sus miembros, ¿cómo dice que hablan por el pueblo?

Ya le dije: usted no me llamó para eso.

¿Qué se debe hacer con la planilla del Seguro: reducirla o mantenerla?

Todos los gobiernos la han aumentado. Es el botín de los partidos. Queremos que revisen eso, la morosidad y la evasión.

¿Un error de los sindicatos en Panamá?

No estamos discutiendo eso hoy.

Venezuela y Nicaragua. Su opinión?

Hoy estoy hablando del Seguro. Yo no he planteado mi definición ideológica. Y usted no me ha preguntado de eso.

Ok. ¿Cuál es su definición ideológica?

Humanista. ¿El tema no era el Seguro?

¿Usted qué hace? ¿De qué vive?

Soy graduado de la universidad. Pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que soy dirigente sindical.

¿Dejar el Seguro como está, sí o no?

¿Pero cambiarlo para mejor o peor?

¿Quién hubiera sido, para usted, un buen director del Seguro?

Tendríamos que verlo. Pero sin duda un filántropo que ame al ser humano.