Marco Rubio anuncia asistencia de Estados Unidos a Panamá tras el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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“Estoy monitoreando de cerca los informes sobre el terremoto en Panamá”, expresó Marco Rubio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país está dispuesto a apoyar a Panamá tras el terremoto registrado este viernes 9 de octubre y confirmó que, a solicitud del Gobierno panameño, el Departamento de Estado moviliza recursos y personal para brindar asistencia.

“Estoy monitoreando de cerca los informes sobre el terremoto en el sur de Panamá. Estados Unidos se encuentra al lado del pueblo de Panamá”, expresó Rubio en un mensaje en redes sociales en la que también informó sobre los canales de atención consular disponibles para los ciudadanos estadounidenses afectados.

I am closely monitoring reports of the earthquake in southern Panama. The United States stands with the people of Panama.



At the request of the Panamanian government, the State Department is rapidly mobilizing resources and personnel to assist.



Our consular affairs hotline is… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 9, 2026

Rubio indicó que los estadounidenses que necesiten asistencia pueden comunicarse con la línea consular de emergencia, disponible las 24 horas del día, a los números +1-202-501-4444, desde el extranjero, y +1-888-407-4747, desde Estados Unidos y Canadá.

Vista de los daños en la parroquia San Juan Bautista de Penonomé. Cortesía

En tanto, las autoridades panameñas mantienen desplegados a los estamentos de seguridad y emergencia en las zonas afectadas, mientras continúan las labores de atención, monitoreo y evaluación de daños.

Tras el movimiento sísmico de este viernes, se registró un fuerte congestionamiento vehicular en la ciudad de Panamá. LP Elysée Fernández

Malitzie Rivera, subdirectora general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), informó que se han registrado más de 47 réplicas, según el seguimiento del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Rivera señaló que se han reportado afectaciones en infraestructuras gubernamentales en distintos puntos de Azuero, Panamá y las provincias centrales.

También se han registrado daños en iglesias y hoteles, mientras que algunas personas resultaron lesionadas. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales.

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