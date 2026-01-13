Canciller Javier Martínez-Acha dialoga con el secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, sobre seguridad y asuntos regionales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El canciller panameño, Javier Martínez Acha se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos (EUA), Marco Rubio, este martes 13 de enero en Washington, en un encuentro en el que ambas partes resaltaron la solidez de la relación bilateral y exploraron nuevas áreas de cooperación.

Según informó el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio expresó su “profundo agradecimiento” por la alianza mantenida con Panamá durante el último año, subrayando “la estrecha cooperación que ha impulsado las prioridades compartidas” en la región.

De acuerdo con el comunicado, publicado en el sitio web del Departamento de Estado, durante la reunión, Rubio y Martínez-Acha, dialogaron sobre las oportunidades para profundizar la colaboración en temas de interés mutuo, en particular la ampliación de la cooperación en materia de seguridad para enfrentar amenazas comunes como el narcotráfico y la delincuencia transnacional.

Rubio también destacó las medidas adoptadas por Panamá para proteger su infraestructura crítica, un aspecto que consideró clave para la estabilidad regional.

Asimismo, manifestó el interés de Estados Unidos en fortalecer la cooperación con Panamá en los esfuerzos regionales orientados a promover la estabilidad en Venezuela.

De igual forma, el canciller panameño sostuvo reuniones con Bethany Aquilina Brez, vicepresidenta encargada de la Oficina de Política Exterior de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) y Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Martínez Acha había adelantado la realización de este encuentro el pasado viernes, durante la conmemoración de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, ocasión en la que afirmó que Estados Unidos sigue siendo el principal socio de Panamá. En ese contexto, destacó que entre ambos países existe “una relación muy fluida, basada en el respeto y la cooperación, especialmente en materia de seguridad”.