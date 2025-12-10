María Corina Machado: ‘Estaré en Oslo, estoy de camino ahora mismo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, lamentó este miércoles en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está “de camino ahora mismo”.

“Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo en este momento”, aseguró Machado al responder a la llamada telefónica del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Machado dijo tener constancia de que hay “cientos de venezolanos” de diferentes partes del mundo que sí pudieron llegar a la capital noruega, así como su propia familia, su equipo y muchos colegas.

"As soon as I arrive I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for two years and so many Venezuelan-Norwegians that I know share our struggle."



Listen to 2025 peace laureate Maria Corina Machado's exclusive phone call that took place earlier… pic.twitter.com/oOwsklo35k — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

La exdiputada agregó que, “como este es un premio para todos los venezolanos”, ellos lo recibirán.

“Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto”, aseguró un tanto apresurada, porque afirmó subirse ahora mismo a un avión para llegar a Oslo.

Además, Machado reiteró su agradecimiento al Comité Nobel por el “inmenso reconocimiento” a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad.