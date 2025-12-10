Panamá, 10 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Nobel de la Paz

    María Corina Machado: ‘Estaré en Oslo, estoy de camino ahora mismo’

    EFE
    María Corina Machado: ‘Estaré en Oslo, estoy de camino ahora mismo’
    Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el premio en su nombre. EFE

    La líder opositora venezolana, María Corina Machado, lamentó este miércoles en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está “de camino ahora mismo”.

    “Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo en este momento”, aseguró Machado al responder a la llamada telefónica del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

    Machado dijo tener constancia de que hay “cientos de venezolanos” de diferentes partes del mundo que sí pudieron llegar a la capital noruega, así como su propia familia, su equipo y muchos colegas.

    La exdiputada agregó que, “como este es un premio para todos los venezolanos”, ellos lo recibirán.

    “Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto”, aseguró un tanto apresurada, porque afirmó subirse ahora mismo a un avión para llegar a Oslo.

    Además, Machado reiteró su agradecimiento al Comité Nobel por el “inmenso reconocimiento” a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?. Leer más
    • Las rutas que están usando los viajeros para entrar y salir de Venezuela en medio de la crisis aérea. Leer más
    • Don Samy: un kiosko que marcó época. Leer más
    • Las tiendas permanentes del IMA estarán cerradas en los próximos días. Leer más
    • Conceden medidas cautelares y revelan cómo operaba la red de fraude con tarjetas de crédito. Leer más
    • Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands. Leer más